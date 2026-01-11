Tarantola sotto shock: uccisi Billy e Nina, atroce crimine

L’aberrante e premeditata scomparsa di Billy e Nina, due cani di proprietà comunale e affidati alle cure di una volontaria, ha scosso profondamente la comunità di Taranto, sollevando un’ondata di sgomento e indignazione.

Questi due esemplari, un maschio di taglia simile a quella di un pastore tedesco e una femmina con caratteristiche tipiche del maremmano, erano noti per la loro indole docile e socievole, e per il legame affettuoso che li univa.

La tragedia si è consumata in due distinti, ma tragicamente collegati, episodi.

Billy, il primo a cadere vittima di questa spietata violenza, fu brutalmente ferito il 6 gennaio lungo la strada provinciale 90.

I colpi di fucile, mirati soprattutto al muso, lo avevano lasciato in condizioni disperate, con lesioni devastanti che ne avevano compromesso irrimediabilmente le funzioni vitali.

Nonostante gli sforzi del personale veterinario della clinica di Castellaneta, Billy è deceduto il giorno successivo, a causa della gravità delle ferite.

Pochi giorni dopo, Nina è stata ritrovata senza vita nelle vicinanze del luogo dove Billy aveva ricevuto gli ultimi, terribili colpi.

Anche in questo caso, si è trattato di un omicidio per arma da fuoco, compiuto con una ferocia inaudita.

L’accaduto non può essere considerato un semplice atto di vandalismo, ma una vera e propria esecuzione premeditata, volta a infliggere sofferenza e a negare a questi animali innocenti la possibilità di una vita serena.

La Lega Italiana per la Difesa degli Animali e dell’Ambiente ha immediatamente sporto denuncia e si è offerta di costituirsi parte civile nel processo, sollecitando l’applicazione della più severa punizione prevista dalla legge.

La Presidente della Lega, Michela Vittoria Brambilla, autrice della riforma della legislazione sulla tutela degli animali – la cosiddetta “legge Brambilla” – ha sottolineato la gravità dei reati commessi, evidenziando come la modalità con cui sono stati uccisi i cani configuri la fattispecie più atroce contemplata dalla normativa: l’uccisione di un animale con l’intento di prolungarne la sofferenza.

Questa specifica aggravante prevede pene detentive variabili da uno a quattro anni e sanzioni pecuniarie significative, da 10.000 a 60.000 euro.

La comunità, le associazioni animaliste e la stessa Presidente Brambilla si attendono ora che le indagini in corso facciano piena luce sulle dinamiche dell’accaduto, portando alla luce gli individui responsabili di questo efferato crimine e assicurandoli alla giustizia.

Il caso di Billy e Nina rappresenta una ferita aperta nel tessuto sociale e un monito severo sulla necessità di rafforzare la cultura del rispetto verso il mondo animale e di contrastare con fermezza ogni forma di violenza e crudeltà.