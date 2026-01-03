Terrore a Taranto: Liberata donna da sequestro, emerge una squallida vicenda di sfruttamento.

Nel cuore di Taranto, a Salinella, una vicenda di profonda disumanità si è conclusa con la liberazione di una donna da un sequestro brutale, svelando un intricato quadro di violenza, sfruttamento e coercizione.

L’intervento tempestivo di una pattuglia della Squadra Volante, allertata dalle disperate urla della vittima, ha portato alla scoperta di una scena agghiacciante all’interno di un casolare abbandonato, trasformato in una prigione improvvisata.

La donna, legata e immobilizzata con lacci e nastro adesivo, presentava evidenti segni di traumi psicologici e fisici.

Il suo racconto, liberamente espresso agli investigatori della Questura, ha dipinto un quadro desolante di mesi di abusi, un vero e proprio percorso di degradazione personale orchestrato da un uomo di 29 anni, originario del Gambia, ora in custodia cautelare in carcere.

Le accuse, formulate dal pubblico ministero Francesca Colaci, sono gravissime: sequestro di persona, stalking, lesioni aggravate e tentata violenza sessuale.

Ma l’episodio si rivela essere ben più di una semplice aggressione fisica.

Si tratta di una forma di schiavitù moderna, di sfruttamento della vulnerabilità umana, un tentativo premeditato di ridurre una persona in oggetto, privandola della sua libertà e della sua dignità.

Le indagini hanno ricostruito una spirale di violenza iniziata già a marzo, caratterizzata da minacce reiterate, percosse e l’uso di armi bianche, strumenti di terrore volti a costringere la donna a prostituirsi e a cedere denaro.

L’episodio più scioccante, che testimonia la ferocia dell’aggressore, è l’ustione delle dita con un coltello rovente, una pratica barbara volta a consolidare il controllo e a instillare paura.

La perquisizione del domicilio dell’uomo ha portato al sequestro di oggetti che, da soli, parlano di un’intenzione malevola: una cintura e un coltello con lama di 22 centimetri, simboli di un potere distorto e di una volontà di sopraffazione.

Questo caso, purtroppo, non è un evento isolato.

Riflette una realtà complessa e dolorosa, quella della tratta di esseri umani e dello sfruttamento della prostituzione, che affligge il nostro Paese e che richiede un impegno costante da parte delle istituzioni e della società civile.

È necessario rafforzare le misure di prevenzione, proteggere le vittime e contrastare con fermezza i trafficanti che si nutrono della disperazione altrui.

La giustizia, ora, dovrà fare il suo corso, garantendo alla vittima la tutela e il sostegno di cui ha bisogno per ricostruire la sua vita, mentre la comunità si confronta con la necessità di comprendere le cause profonde di una vicenda così drammatica e di agire per evitare che si ripeta.