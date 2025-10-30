Tirzepatide: Una svolta per l’ipoglicemia severa

All’ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti, in Puglia, si apre un capitolo inedito nella gestione dell’ipoglicemia severa, grazie all’impiego pionieristico del farmaco tirzepatide.

Un caso clinico, dettagliato sulla prestigiosa rivista scientifica *Jcem Case Reports* edita dall’Oxford University Press, illustra come questa innovativa terapia abbia offerto una soluzione dove i protocolli convenzionali si sono rivelati insufficienti.

La paziente, una donna di 40 anni, si è trovata ad affrontare una sfida complessa a seguito di un intervento chirurgico radicale che ha comportato la rimozione completa di stomaco e duodeno.

Questa procedura, necessaria per gestire altre condizioni mediche, ha innescato una cascata di eventi fisiologici disfunzionali, portando a ipoglicemie ricorrenti e di intensità elevata sin dal 2020.

La necessità di nutrizione endovenosa totale, a causa della compromissione dell’assorbimento intestinale, ha ulteriormente complicato il quadro clinico.

L’ipoglicemia, un calo pericoloso dei livelli di glucosio nel sangue, si è manifestata con frequenza spaventosa, diverse volte al giorno, con conseguenze devastanti sulla qualità della vita della paziente.

Nonostante i tentativi terapeutici convenzionali, le crisi persistevano, minando la sua autonomia e generando un costante stato di ansia.

L’équipe endocrinologica dell’ospedale Miulli, guidata dal Dott. Sebastio Perrini, ha intrapreso un’analisi approfondita del caso.

L’ipotesi formulata ha individuato un deficit significativo dell’ormone GIP (peptide insulinotropico correlato al glucosio) e una ridotta secrezione di GLP-1 (glucagon-like peptide-1), due ormoni cruciali nella regolazione del metabolismo del glucosio e nell’omeostasi intestinale.

La loro carenza, derivante dall’assenza di stomaco e duodeno, ha generato un’iper-responsività insulinica, con conseguente ipoglicemia.

La soluzione terapeutica innovativa è stata l’introduzione di tirzepatide, un farmaco dual-action che agisce sia sui recettori di GIP che su quelli di GLP-1.

Questo approccio mirato ha permesso di ripristinare parzialmente l’equilibrio ormonale compromesso, modulando l’azione insulinica e migliorando la stabilità glicemica.

Il risultato è stato descritto dalla paziente come un “miracolo”.

La possibilità di abbandonare la costante necessità di avere a disposizione soluzioni glucosio di pronto soccorso e di vivere senza la paura di episodi ipoglicemici debilitanti rappresenta un cambiamento radicale e profondamente positivo.

La prospettiva offerta da questo caso clinico si estende oltre la gestione dell’ipoglicemia post-chirurgica.

Il Dott. Perrini suggerisce che tirzepatide potrebbe rappresentare una strategia terapeutica promettente per pazienti non affetti da diabete o obesità, ma che presentano ipoglicemie associate a interventi gastrici o a disturbi dell’assorbimento intestinale, aprendo così nuove vie di ricerca e applicazione clinica in un campo terapeutico in continua evoluzione.

Il caso sottolinea l’importanza di un approccio personalizzato e innovativo nella gestione di patologie complesse, dove la comprensione dei meccanismi fisiopatologici sottostanti è fondamentale per identificare soluzioni terapeutiche efficaci e migliorare la qualità della vita dei pazienti.