Tragedia a Lecce: un lavoratore albanese muore in cantiere.

Un tragico evento ha scosso la comunità di Lecce: un lavoratore albanese di 67 anni ha perso la vita in un cantiere, segnando un episodio che sollevainterrogativi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

L’uomo, da tempo residentenella città salentina, era impegnato in lavori di costruzione in zonafrigorole, in via Vecchia.

Le circostanze che hanno portato alla tragedia sembrano ruotare attorno a unamalinconica man mano in più: durante i lavori per la realizzazione di un murettoin pietra a secco, il braccio di una pompa edile ha inavvertitamente danneggiatolinee elettriche ad alta tensione.

L’improvvisa scarica elettrica ha colpitol’uomo, lasciandolo senza possibilità di soccorso.

I vigili del fuoco, la polizia e il personale del −Spesal hanno prontamenterisposto al richiamo, ma i tentativi di rianimarlo sono stati purtroppofalliti.

Le indagini sono in corso sotto la direzione della procura di Lecce, cheindagherà sulle cause precise dell’incidente.

L’episodio riporta d’attualità le problematiche legate alla sicurezza neicantieri ed il rispetto delle normative antinfortunio.

Numerose sono ledomande che emergono: adeguato il rispetto delle norme?Sono state previste misure per la sicurezza dei lavoratori?Le procedure di sicurezza erano chiare e applicate?La perdita di una vita, di un uomo che aveva lasciato la sua Albania perricominciare una vita in un nuovo paese, è un duro colpo per la comunità diLecce.

Si tratta di un evento che non solo in..

I familiari sono stati avvisati e sono attesi.

lL’episodio dovrebbe fungere da campanello d’allarme, alimentando un dialogo costruttivo e portando a misure preventive rigorose per garantire che simili tragedie non si ripeta.

Il lavoro in edilizia, un contributo essenziale alla società, non può essereil prezzo di una vita umana.