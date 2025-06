Tragedia a Taranto: Incidente con 4 Minorenni Feriti

Una tragica emergenza ha scosso la comunità tarantina nella serata di ieri, in viale Unità d’Italia, nei pressi di un impianto sportivo. Un incidente stradale, dalle conseguenze potenzialmente gravissime, ha visto coinvolti quattro giovani, tutti minorenni, immediatamente dopo la discesa da un autobus di linea.La dinamica, ancora in fase di ricostruzione da parte delle autorità competenti, suggerisce un impatto frontale tra un’autovettura Fiat 600, proveniente in direzione del centro urbano, e i quattro ragazzi che tentavano l’attraversamento della carreggiata. L’impatto ha causato lesioni di diversa gravità a tre dei giovani, richiedendo l’intervento urgente del personale sanitario del 118. Due dei feriti, in condizioni più critiche, sono stati immediatamente trasportati in codice rosso presso l’ospedale Santissima Annunziata, mentre il terzo è stato trasferito in codice arancione al nosocomio di Martina Franca, al fine di garantire una gestione ottimale delle risorse sanitarie locali e la specializzazione necessaria. Fortunatamente, al momento, le loro condizioni non appaiono tali da destare preoccupazione per la perdita della vita, sebbene le ferite possano richiedere trattamenti prolungati e riabilitazione.La rapidità di risposta dei soccorsi – tre ambulanze e numerose squadre del 118 – ha permesso di stabilizzare i feriti e garantire un trasporto sicuro verso le strutture ospedaliere. La Polizia Locale ha prontamente avviato indagini approfondite per ricostruire l’esatta sequenza degli eventi, analizzando testimonianze, impronte fisiche e dati provenienti da eventuali sistemi di videosorveglianza presenti nella zona. Particolare attenzione è rivolta alla verifica della velocità del veicolo coinvolto, alle condizioni del manto stradale e all’osservanza del codice della strada da parte di tutti i soggetti coinvolti.Il conducente dell’autovettura, visibilmente scosso dall’accaduto, si è fermato immediatamente sul posto, offrendo il proprio contributo per prestare soccorso ai feriti ed è stato successivamente accompagnato in ospedale per accertamenti medico-legali e per valutare lo stato emotivo. L’evento ha riacceso il dibattito sulla sicurezza stradale, in particolare nelle aree ad alta densità di traffico e frequentate da giovani, evidenziando la necessità di misure preventive più efficaci per ridurre il rischio di incidenti e proteggere la vita dei pedoni, con un focus specifico sull’educazione alla guida responsabile e sulla promozione di comportamenti sicuri da parte di tutti gli utenti della strada. L’accaduto rappresenta una ferita profonda per la collettività, che si stringe attorno alle famiglie dei giovani coinvolti, auspicando una pronta e completa guarigione.