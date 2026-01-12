Tragedia a Taranto: operaio muore in Acciaierie d’Italia

Il dramma si è consumato nell’acciaieria 2 dell’ex Ilva, oggi Acciaierie d’Italia, a Taranto.

Claudio Salamida, 47 anni, operaio con una lunga esperienza nel settore, ha perso la vita in un incidente che ha gettato sgomento tra i colleghi e riapre interrogativi urgenti sulla sicurezza negli stabilimenti industriali.

L’evento, avvenuto durante le attività di manutenzione e controllo delle valvole presso il convertitore 3, ha visto l’uomo precipitare da un’altezza considerevole, dal quinto al quarto piano dell’impianto.

La caduta, descritta dalle fonti sindacali come improvvisa e inaspettata, sarebbe stata causata dal cedimento di una piattaforma grigliata, un elemento strutturale cruciale per le operazioni di controllo e manutenzione.

Nonostante i tempestivi soccorsi, orchestrati dai responsabili della sicurezza e dal personale medico, le lesioni riportate si sono rivelate incompatibili con la vita.

I tentativi di rianimazione, protratti per un tempo significativo, non hanno avuto esito positivo, segnando la tragica conclusione di un destino spezzato.

L’incidente solleva interrogativi complessi e immediati.

Oltre alla ricostruzione minuziosa della dinamica, affidata agli specialisti dello Spesal (Servizio di Prevenzione, Salute e Ambiente per l’Industria), si pone l’urgenza di verificare l’adeguatezza e l’efficacia delle procedure di sicurezza in atto.

Non si tratta solo di accertare la conformità alle normative vigenti, ma di analizzare a fondo le condizioni di lavoro, l’usura delle infrastrutture, la formazione del personale e la cultura della sicurezza all’interno dello stabilimento.

La morte di Claudio Salamida, originario di Alberobello, lascia un vuoto incolmabile nella sua famiglia: la moglie e il figlio piccolo sono ora immersi nel dolore.

La vicenda, tuttavia, trascende la dimensione personale, configurandosi come un monito per l’intera comunità industriale e per il Paese.

La sicurezza sul lavoro non può essere un optional, ma un diritto inviolabile, una priorità assoluta che richiede un impegno costante e un investimento continuo.

La memoria di Claudio Salamida impone una riflessione profonda e un’azione concreta per evitare che tragedie simili si ripetano, garantendo a tutti i lavoratori un ambiente di lavoro sicuro e dignitoso.

L’eredità più significativa che possiamo rendere a Claudio è quella di un impegno incessante per la sicurezza, la prevenzione e la tutela della vita umana.