Tragedia a Torremaggiore: Studente di 17 anni perde la vita

La comunità di Torremaggiore è scossa da una tragedia che ha portato alla perdita di un giovane studente di 17 anni. Il ritrovamento del corpo, martedì 10 giugno, in un rudere di proprietà familiare, in un’area rurale tra Torremaggiore e Casalnuovo Monterotaro, ha dato il via a un’indagine complessa e dolorosa. La sua sparizione, preceduta da un tentativo di contatto fallito con gli amici, aveva destato inizialmente preoccupazione, trasformata poi in angoscia con la scoperta del corpo. Il decesso è avvenuto ieri pomeriggio presso il Policlinico di Foggia, a seguito delle ferite riportate, aggravate dalla gravità del trauma cranico.Immediatamente disposta dall’autorità giudiziaria, il magistrato che coordina le indagini dei Carabinieri, l’autopsia rappresenta un passaggio cruciale per ricostruire l’esatta dinamica degli eventi. L’esame medico-legale, che si svolgerà nei prossimi giorni, si propone di determinare con precisione la causa del decesso, l’angolazione del colpo, la distanza di sparo e, soprattutto, di stabilire se si sia trattato di un gesto volontario, di un incidente mortale o di un crimine.Il ritrovamento dell’arma, una pistola di piccolo calibro, nei pressi del luogo in cui è stato trovato il corpo, ha ampliato il ventaglio delle ipotesi investigative. L’arma, ora in possesso degli inquirenti, sarà sottoposta a rigorosi esami balistici per verificarne l’impronta e accertare se il proiettile recuperato corrisponda a quello sparato.L’indagine, condotta con la massima attenzione e riservatezza, si avvale della collaborazione di specialisti in balistica e medicina legale. Gli inquirenti stanno ascoltando amici, familiari e conoscenti del giovane, cercando di ricostruire le sue ultime ore e di individuare eventuali moventi. La comunità è in lutto e attende con ansia i risultati delle indagini, nella speranza di fare luce su questa vicenda tragica e di ottenere giustizia per il giovane studente. La delicatezza del caso impone la massima cautela nell’analisi delle informazioni e nel rispetto della privacy della famiglia e degli amici coinvolti.