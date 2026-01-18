Tragedia in Murgia: Morto e Feriti in Incidente Stradale

La tragedia si è consumata sulla strada provinciale che unisce Laterza, in provincia di Taranto, ad Altamura, nel cuore della Murgia barese, lasciando una scia di dolore e sgomento.

Un Suv di elevate prestazioni, presumibilmente utilizzato da un gruppo di giovani tra i 25 e i 27 anni, è stato protagonista di un incidente gravissimo, che ha causato la morte di una persona e ha lasciato quattro feriti in condizioni preoccupanti.

La dinamica precisa dell’evento è ancora oggetto di approfonditi accertamenti da parte delle forze dell’ordine, in particolare dei Carabinieri, che stanno conducendo le indagini per ricostruire l’esatta sequenza degli eventi che hanno portato alla perdita di controllo del veicolo.

L’ipotesi più accreditata al momento è quella di una combinazione di fattori, tra cui, potenzialmente, l’eccessiva velocità, l’aderenza precaria della carreggiata, magari compromessa dalle condizioni atmosferiche o da detriti presenti sull’asfalto, e, non escludendo, un possibile fattore umano.

L’impatto con il terreno è stato violentissimo, causando il decesso immediato di uno dei passeggeri.

La gravità della situazione ha richiesto l’intervento tempestivo di numerosi soccorritori, tra cui ambulanze e personale medico avanzato.

Quattro dei giovani coinvolti sono stati trasportati d’urgenza in diverse strutture sanitarie della regione.

La ragazza che ha riportato un trauma toracico, la cui identità non è stata ancora divulgata, versa in condizioni critiche.

La necessità di un intervento medico complesso e l’impossibilità di un trasporto in elisoccorso, a causa della delicatezza della sua situazione clinica, l’hanno costretta a rimanere sotto osservazione presso il Policlinico di Bari.

Il suo quadro clinico desta particolare apprensione.

Gli altri tre feriti sono stati ricoverati in strutture ospedaliere limitrofe.

Uno di loro, un giovane di 24 anni, si trova in stato di coma presso l’Ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti, a causa delle lesioni multiple riportate nell’impatto.

I suoi organi vitali sono sotto costante monitoraggio.

Gli altri due sono stati trasferiti all’Ospedale della Murgia, dove ricevono le cure necessarie.

La comunità locale è scossa da questo tragico evento, che ha spezzato giovani vite e ha lasciato un segno indelebile nel tessuto sociale.

Le autorità competenti hanno invitato alla massima prudenza sulla strada, ricordando l’importanza di rispettare i limiti di velocità e di adottare comportamenti responsabili alla guida.

Si attende ora che gli accertamenti tecnici completino il quadro della dinamica, per fare luce sulle cause che hanno portato a questa devastante perdita.