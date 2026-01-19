Tragedia in Puglia: salgono a tre le vittime sulla 41

La tragedia sulla provinciale 41, arteria cruciale che collega Altamura e Laterza nel cuore della Puglia, si infittisce.

Il bilancio dell’incidente, già drammatico con la perdita dei giovani Antonio e Cecilia Bigi, si eleva a tre vittime con il decesso di Domenico Ostuni, 24enne di Altamura, deceduto nelle cure intensive del nosocomio Miulli di Acquaviva delle Fonti.

Un evento che scuote profondamente le comunità locali, segnando un lutto collettivo di portata significativa.

La dinamica dell’incidente, tuttora in fase di ricostruzione da parte delle autorità competenti, ha visto un SUV, per cause ancora imprecisate, perdere l’aderenza con la carreggiata, finendo fuori strada.

La velocità presumibile, le condizioni del manto stradale, la visibilità e l’eventuale contributo di fattori ambientali sono tutti elementi al vaglio degli investigatori, i quali si avvalgono di rilievi tecnici, testimonianze e analisi dei resti del veicolo per accertare le responsabilità e chiarire l’esatta sequenza degli eventi che hanno portato a questa immane perdita.

La provinciale 41, spesso teatro di incidenti legati alla sua conformazione, caratterizzata da curve impegnative e tratti a doppia corsia con scarsa illuminazione, solleva interrogativi urgenti sulla sicurezza stradale.

La tragedia riapre il dibattito su interventi strutturali necessari per migliorare la viabilità e ridurre il rischio di futuri incidenti, come l’ammodernamento del manto stradale, l’installazione di barriere di sicurezza più efficienti, un’adeguata segnaletica orizzontale e verticale, e, non ultimo, un maggiore controllo della velocità e del rispetto delle norme del codice della strada.

Il dolore delle famiglie Bigi e Ostuni, così come quello dei genitori e degli amici degli altri due feriti ricoverati all’ospedale della Murgia, è immenso e condiviso dall’intera regione.

Questo evento tragico non è solo una perdita di vite giovanili, ma un monito severo sulla fragilità umana e sulla necessità imprescindibile di una maggiore consapevolezza dei rischi legati alla guida e di un impegno collettivo per la sicurezza stradale, al fine di evitare che simili drammi si ripetano.

La comunità pugliese, in questo momento di lutto, si stringe attorno ai familiari delle vittime, sperando in una rapida guarigione per i feriti e auspicando che questa tragedia possa stimolare un profondo cambiamento di mentalità e azioni concrete per rendere le nostre strade più sicure.