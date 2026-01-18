Tragedia in Val Basento: due morti, richieste di sicurezza.

La comunità della Val Basento è sconvolta da una tragedia che si è consumata sulla provinciale 41, arteria cruciale che collega Altamura e Laterza, lasciando un vuoto incolmabile e interrogativi profondi.

L’incidente, avvenuto questa mattina, ha innanzitutto strappato alla vita Antonio Bigi, un giovane di ventun anni, che non ha avuto scampo.

La sua scomparsa, già drammatica, si è poi aggravata con il decesso, nel tardo pomeriggio, della sorella Cecilia, venticinque anni, spirata al Policlinico di Bari, a seguito delle gravissime lesioni riportate.

La provinciale 41, spesso teatro di incidenti legati alla sua complessità, presenta tratti stretti e curve insidiose, aggravati dalla presenza di traffico intenso e, talvolta, dalla scarsa visibilità.

La tragedia solleva interrogativi urgenti sulla sicurezza stradale in questa zona, con particolare riferimento alla necessità di interventi strutturali mirati a migliorare la viabilità e a ridurre il rischio di collisioni.

Si discute, infatti, della possibilità di installare dissuasori di velocità, di riprogettare alcune curve e di intensificare i controlli da parte delle autorità competenti.

Oltre ai due giovani scomparsi, l’incidente ha causato il ferimento di altre tre persone, attualmente ricoverate e assistite presso le strutture ospedaliere della Murgia di Altamura e il Miulli di Acquaviva delle Fonti.

Le loro condizioni vengono costantemente monitorate dal personale medico, che si adopera per garantire loro le cure più adeguate.

La gravità dei traumi subiti testimonia la violenza dell’impatto e la necessità di un’analisi approfondita delle dinamiche che hanno portato alla tragedia.

Le indagini, condotte con rigore dai carabinieri, sono focalizzate sull’accertamento delle responsabilità e sulla ricostruzione esatta dell’accaduto.

Si stanno esaminando tutti gli elementi a disposizione, inclusi i rilievi sulla scena dell’incidente, le testimonianze dei presenti e, presumibilmente, i dati provenienti da eventuali sistemi di videosorveglianza presenti lungo la strada.

L’obiettivo è fare luce sulle cause dell’incidente, che potrebbero essere riconducibili a negligenza, eccesso di velocità, condizioni meteorologiche avverse o, ancora, a un malfunzionamento dei veicoli coinvolti.

La comunità locale è addolorata e sgomenta, unita nel cordoglio per le famiglie Bigi e per l’intera area colpita dalla perdita.

L’evento ha riacceso il dibattito sulla sicurezza stradale, rimarcando l’importanza di una maggiore attenzione da parte di tutti gli utenti della strada e la necessità di interventi urgenti per prevenire future tragedie.

La memoria di Antonio e Cecilia sarà un monito costante per promuovere una cultura della prudenza e della responsabilità alla guida.