Tragedia sulla 26: Indagini su un secondo veicolo coinvolto

L’incidente che ha tragicamente spegnuto la giovane vita di Antonio Sternativo, 26 anni, e del cugino Gabriele, ventenne, sulla provinciale 26 tra Francavilla Fontana e Ceglie Messapica, assume contorni sempre più complessi, aprendo la possibilità di un coinvolgimento di un secondo veicolo.

L’ipotesi, attualmente al centro dell’indagine condotta dai Carabinieri, non si basa su una semplice deduzione, ma su elementi concreti emersi durante i rilievi e, soprattutto, sulla testimonianza cruciale di una donna presente sulla strada al momento della tragedia.

La testimonianza, unita ai risultati tecnici dei Carabinieri e della Polizia Locale, ha rivelato la presenza di una evidente traccia di pneumatico, situata strategicamente a ridosso della linea di mezzeria, a brevissima distanza dal punto in cui l’autovettura dei due giovani ha perso aderenza, finendo fuori strada.

La posizione della traccia suggerisce un potenziale contatto, seppur fugace, con un altro veicolo in movimento, sollevando interrogativi sulla dinamica dell’evento e sulla possibile responsabilità di un terzo soggetto.

Al momento, le indagini si concentrano sull’identificazione di un’auto, presumibilmente una Fiat Panda, che si presume abbia lasciato la scena senza fermarsi.

La ricostruzione degli eventi è resa particolarmente delicata dalla necessità di vagliare con estrema cautela ogni elemento, evitando conclusioni affrettate che potrebbero compromettere la corretta amministrazione della giustizia.

Il pubblico ministero Giovanni Marino, a cui è stata affidata l’inchiesta, sta coordinando gli sforzi investigativi e potrebbe disporre, nelle prossime ore, un’autopsia sui corpi delle vittime.

Tale perizia medico-legale si prefigge di accertare con precisione le cause del decesso, cercando eventuali lesioni compatibili con un impatto con un altro veicolo.

Parallelamente, verranno effettuati accertamenti sulla vettura dei due cugini, al fine di verificare la presenza di segni esterni che possano confermare un contatto con un altro mezzo, integrando così il quadro complessivo dell’incidente e contribuendo a fare luce sulla verità.

L’attenzione è massima, con l’obiettivo primario di accertare le responsabilità e garantire giustizia per le famiglie dei due giovani scomparsi.