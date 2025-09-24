Tragedia sulla Gallipoli-Leuca: Cisterna di Gasolio Precipita

Un tragico incidente ha scosso la viabilità sulla strada statale Gallipoli-Santa Maria di Leuca, in un punto cruciale a ridosso dello svincolo per Morciano di Leuca.

Un autocarro cisterna, adibito al trasporto di gasolio e appartenente all’azienda Aviolamp con sede a Racale, ha perso il controllo, precipitando da un’altura di circa dieci metri dopo un drammatico cedimento di uno degli pneumatici.

La dinamica dell’incidente, ancora in fase di ricostruzione da parte delle forze dell’ordine, suggerisce una perdita di aderenza improvvisa, innescata dal guasto al pneumatico.

Il conducente, un uomo di sessant’anni, ha tentato manovre di correzione, ma senza successo.

La traiettoria dell’automezzo è stata interrotta bruscamente dalla caduta, con conseguente ribaltamento ripetuto durante la rovinosa discesa.

La quantità di gasolio trasportato rappresenta una criticità ambientale e di sicurezza di notevole entità.

L’impatto con il terreno ha provocato una fuoriuscita di carburante, creando una chiazza di dimensioni ancora da quantificare.

Le autorità competenti, in collaborazione con tecnici ambientali, stanno procedendo con la messa in sicurezza dell’area e la valutazione dei danni all’ecosistema circostante, con particolare attenzione alle acque sotterranee e alla flora locale.

L’intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Tricase è stato immediato e si è rivelato fondamentale per estrarre il conducente, gravemente ferito, dalle lamiere contorte.

Quest’ultimo è stato stabilizzato sul posto e trasportato d’urgenza, in codice rosso, presso l’ospedale di Tricase, dove si trova attualmente in prognosi riservata.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Carabinieri, che stanno effettuando i rilievi necessari per determinare le cause precise dell’accaduto e ricostruire la dinamica completa.

È stato richiesto l’intervento di una gru elevatrice di grossa portata proveniente da Lecce per rimuovere l’autocarro cisterna e agevolare le operazioni di pulizia e messa in sicurezza del territorio.

La circolazione sulla Gallipoli-Santa Maria di Leuca è stata temporaneamente interrotta in entrambe le direzioni, causando notevoli disagi alla viabilità.

L’evento solleva interrogativi sulla manutenzione dei veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose e sull’importanza di controlli periodici per garantire la sicurezza stradale.