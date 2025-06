Tragico incidente a Palagiano: morto lavoratore, lutto cittadino.

Un lutto profondo e un’ombra di dolore si sono abbattute sulla comunità di Palagiano, in provincia di Taranto, a seguito di un tragico incidente che ha visto la perdita di Vito Penna, un lavoratore di 55 anni. La scoperta del suo corpo senza vita, avvenuta ieri sera all’interno di un’azienda specializzata in autodemolizioni, ha scosso l’intera area. Nonostante l’immediato intervento dei soccorsi del 118, ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano.Le indagini, attualmente in corso, mirano a ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. L’ipotesi più accreditata, basata su una prima valutazione della scena, suggerisce che l’uomo possa essere stato involontariamente travolto e schiacciato da un veicolo metallico precedentemente impilato in sicurezza, sollevando interrogativi sulla stabilità delle impalcature e sui protocolli di movimentazione dei materiali.Immediatamente allertati, i carabinieri della compagnia di Massafra, con la collaborazione dei tecnici dello Spesal (Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro) dell’Asl, hanno avviato un’accurata perizia tecnica. L’obiettivo primario è quello di accertare eventuali violazioni delle normative in materia di sicurezza, individuando possibili carenze nei sistemi di prevenzione o errori procedurali che potrebbero aver contribuito alla tragedia. L’attenzione è rivolta a una valutazione approfondita della gestione del rischio, dell’adeguatezza delle attrezzature e della formazione del personale.La notizia ha generato un’ondata di commozione e sgomento che ha portato il Comune di Massafra a proclamare il lutto cittadino in concomitanza con i funerali. La sindaca Giancarla Zaccaro ha espresso profondo dolore per la perdita, sottolineando come questo evento tragico sia un monito costante e ineludibile alla necessità di una riflessione collettiva sulla sicurezza sul lavoro. “Ogni vita spezzata è una ferita aperta, un dramma umano e sociale che ci impone di agire con maggiore responsabilità e determinazione, affinché simili tragedie non si ripetano”, ha dichiarato, ribadendo l’impegno dell’amministrazione a promuovere una cultura della sicurezza e della prevenzione, rafforzando i controlli e supportando le iniziative volte a tutelare la salute e l’incolumità dei lavoratori. Il gesto simbolico delle bandiere a mezz’asta testimonia il cordoglio e la solidarietà verso la famiglia e i colleghi di Vito Penna, invocando un futuro in cui il lavoro non rappresenti una minaccia alla vita.