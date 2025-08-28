Tragico incidente in agro foggiano: agricoltore muore schiacciato dal trattore.

Un tragico incidente ha spezzato la vita di un agricoltore nel cuore della campagna foggiana, lungo la provinciale 91, arteria vitale che serpeggia tra Cerignola e le comunità agricole dell’area dell’Ofanto.

La perdita, ancora avvolta nel mistero delle cause che l’hanno scatenata, si è verificata mentre l’uomo, impegnato nelle operazioni di guida di un trattore, ha perso il controllo del mezzo, che si è ribaltato improvvisamente.

Il conseguente schiacciamento ha reso vano ogni tentativo di soccorso.

La scena, drammatica e silenziosa, è stata prontamente segnalata da altri lavoratori agricoli, testimoni indiretti di questa improvvisa sventura.

Sul posto, un’immediata risposta coordinata ha visto la convergenza di diverse forze dell’ordine e servizi di emergenza.

Gli agenti della polizia locale di Cerignola, con la loro esperienza nella gestione della viabilità e della sicurezza rurale, stanno conducendo le prime indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

I vigili del fuoco, esperti nel disincagliamento e nella gestione di situazioni di pericolo, hanno lavorato con la massima cautela per liberare il corpo dell’agricoltore, mentre il personale del 118 ha purtroppo dovuto constatare il decesso.

L’evento solleva, inevitabilmente, interrogativi sulla sicurezza nei contesti rurali, un tema cruciale in un territorio dove l’agricoltura rappresenta un pilastro fondamentale dell’economia e della vita sociale.

L’incidente non è solo una tragedia personale, ma anche un monito per l’intera comunità, sottolineando la necessità di una maggiore attenzione alle condizioni dei mezzi agricoli, alla formazione degli operatori e alla segnalazione di eventuali rischi presenti nelle strade di campagna.

Si rende pertanto urgente una riflessione più ampia, che coinvolga istituzioni, associazioni di categoria e operatori del settore, per promuovere un ambiente di lavoro più sicuro e prevenire il ripetersi di simili eventi, preservando la dignità e la vita di chi lavora la terra.

La comunità locale è sotto shock, e la perdita di un suo membro lascia un vuoto profondo e un senso di sgomento diffuso.