Tragico incidente in Irpinia: ciclista macedone precipita da un dirupo.

Un tragico incidente ha coinvolto un giovane di 28 anni, originario della Macedonia, mentre percorreva in bicicletta un sentiero estremamente impervio nei pressi di Centovie, frazione del comune di Ariano Irpino, in provincia di Avellino. La dinamica dell’accaduto, ancora in fase di accertamento, suggerisce una perdita di controllo durante una discesa particolarmente ripida, che ha proiettato il ciclista fuori strada, in un dirupo.Le conseguenze dell’impatto sono state drammatiche: il giovane ha riportato un severo trauma cranico, associato a multiple fratture ossee. La gravità delle lesioni ha immediatamente reso necessario l’intervento dei soccorsi avanzati. Un’ambulanza del 118, giunta tempestivamente sul luogo dell’incidente, ha stabilizzato il ferito e, considerata la complessità della situazione e la necessità di un trasporto rapido in ambiente ospedaliero specializzato, ha richiesto l’intervento dell’eliambulanza. Il trasferimento d’urgenza all’ospedale Moscati di Avellino si è rivelato cruciale per garantire al giovane le cure intensive necessarie.L’uomo faceva parte di un gruppo di connazionali, membri del sodalizio “Falanga Struga Macedone”, impegnati in un viaggio ciclistico dalla Puglia verso Napoli. Questa circostanza introduce elementi interessanti per comprendere le cause dell’incidente. Si ipotizza, tra le possibili cause, un errore di navigazione, con l’eventuale deviazione del percorso dovuta a informazioni inaccurate fornite da un sistema di localizzazione satellitare. Questo scenario solleva interrogativi sulla corretta pianificazione del tragitto, sulla conoscenza del territorio da parte dei ciclisti e sulla potenziale influenza della tecnologia nel guidare le scelte di viaggio, con conseguenze potenzialmente fatali. L’indagine, condotta dalle autorità competenti, si concentrerà proprio su questo aspetto, per chiarire se l’errore di navigazione abbia contribuito in modo determinante alla disgrazia. L’incidente pone inoltre l’attenzione sulla sicurezza delle infrastrutture ciclabili, sulla necessità di una segnaletica chiara e precisa e sull’importanza di una valutazione accurata delle proprie capacità e dell’adeguatezza dell’attrezzatura prima di affrontare percorsi impegnativi.