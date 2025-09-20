Tragico incidente: un rider di 18 anni perde la vita ad Andria

La tragica scomparsa di Nicola Casucci, un giovane rider di appena 18 anni, ha scosso la comunità di Andria.

Il suo decesso, conseguenza di un incidente stradale avvenuto nella tarda serata, solleva interrogativi urgenti sulle condizioni di lavoro e sulla sicurezza dei giovani impegnati nel settore della consegna a domicilio.

Casucci, regolarmente assunto da Godez, una società attiva ad Andria e Trani nel servizio di food delivery e asporto, era entrato in azienda poco più di un mese fa.

L’evento ha immediatamente innescato un’indagine giudiziaria.

La Procura di Trani, seguendo il protocollo standard in questi casi, ha avviato un’inchiesta per omicidio stradale.

L’obiettivo primario è ricostruire con la massima accuratezza la sequenza degli eventi che hanno portato allo scontro fatale tra il mezzo a due ruote condotto dal giovane rider e l’autovettura guidata da una donna di 28 anni, biologa di professione.

La decisione di non procedere con l’autopsia, sebbene motivata da ragioni di celerità nella restituzione della salma ai familiari, non diminuisce l’importanza della ricostruzione dinamica dell’incidente.

La ricostruzione, affidata alla polizia stradale, si concentrerà sull’analisi di elementi come la velocità dei veicoli coinvolti, le condizioni del manto stradale, la visibilità, e l’eventuale presenza di fattori ambientali che potrebbero aver contribuito all’accaduto.

Il caso Casucci, purtroppo, non è un evento isolato.

Il settore del delivery, in rapida espansione, spesso si caratterizza per condizioni di lavoro precarie, ritmi serrati e pressioni sui rider, i quali sono spesso costretti a operare in condizioni di stress e a correre rischi significativi per rispettare i tempi di consegna.

Si rende quindi cruciale un’attenta riflessione sull’impatto di queste dinamiche sulla sicurezza dei lavoratori e sulla necessità di garantire loro tutele adeguate, che vadano oltre il mero rispetto delle normative esistenti.

L’inchiesta dovrà pertanto non solo accertare le responsabilità dirette dell’incidente, ma anche indagare le possibili responsabilità indirette, legate alla pressione lavorativa, alla formazione inadeguata, e alla mancanza di controlli sulla sicurezza dei mezzi e delle condizioni di lavoro.

La comunità, i familiari e le istituzioni devono ora fare luce su questa tragedia, trasformandola in un’occasione per promuovere un cambiamento significativo nel settore, volto a proteggere la vita e la dignità dei giovani lavoratori.

La memoria di Nicola Casucci non possa sfumare in una semplice cronaca nera, ma diventi un monito e un impulso ad agire.