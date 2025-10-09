Trani-Watamu: Un ponte di speranza cucito a mano.

Un atto di resilienza e generosità ha tessuto un ponte tra Trani e Watamu, in Kenya, unendo due comunità distanti attraverso il filo e l’ago.

Otto completi per culla, delicati tessuti di speranza, sono stati realizzati dalle detenute del carcere femminile di Trani, un’iniziativa promossa dall’associazione “Il Sogno di Angelica” e sostenuta dal cappellano don Raffaele Sarno.

Questi non sono semplici lenzuola e federe; rappresentano un gesto di solidarietà concreto, destinato a neonati in condizioni di salute fragili, accolti in una clinica materna che, pur nell’impegno del personale medico e infermieristico, lotta quotidianamente contro la carenza di risorse e le sfide igieniche che gravano sul contesto.

L’associazione trae il suo nome da Angelica, figlia di un fratello di Luisa Tortosa, figura centrale del progetto.

La perdita di Angelica, un anno fa, ha lasciato un vuoto incolmabile, ma ha anche generato un impulso creativo e compassionevole.

Angelica, con la sua passione per i viaggi e il profondo desiderio di aiutare i bambini vulnerabili, non ha avuto la possibilità di realizzare il suo sogno di adottare un neonato solo e abbandonato.

L’associazione “Il Sogno di Angelica” si configura così come un’eredità tangibile di quel sogno, un modo per onorare la sua memoria trasformando il dolore in azione.

Il progetto, nato dalla volontà di offrire conforto e dignità a questi piccoli esseri umani, si è rivelato un’opportunità di riabilitazione e umanizzazione per le detenute.

La partecipazione volontaria ha permesso loro di esprimere la propria creatività e compassione, restituendo loro un senso di utilità e connessione con il mondo esterno.

Il lavoro manuale, l’attenzione ai dettagli, la cura nella scelta dei colori – rosso, verde, giallo che alleggeriscono il bianco immacolato – hanno trasformato la realizzazione dei completi per culla in un atto di redenzione e speranza.

Luisa Tortosa, con il suo impegno costante, ha tradotto in realtà la visione di Angelica, organizzando la spedizione del 12 novembre e portando con sé la testimonianza di un’intera comunità.

La consegna dei completi per culla non è solo un gesto di assistenza materiale, ma un’iniezione di speranza, un abbraccio simbolico destinato a infondere forza e coraggio a questi neonati e alle loro famiglie.

Il sogno di Angelica, finalmente realizzato, si manifesta in lenzuola e federe, simboli di amore, resilienza e profonda umanità.

Un atto di gentilezza che, al di là delle distanze geografiche, intreccia due mondi in un unico abbraccio di speranza.