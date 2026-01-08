Tremiti isolate: navigazione sospesa e allarme meteo

L’impossibilità di raggiungere le Tremiti, gioiello dell’Adriatico, si protrae.

La navigazione è stata nuovamente sospesa, per il secondo giorno consecutivo, dal porto di Termoli, privando l’arcipelago di cruciali collegamenti marittimi.

La motonave Santa Lucia, punto di riferimento per il traffico passeggeri, è costretta a rimanere ormeggiata, vittima delle avverse condizioni meteorologiche che flagellano la costa molisana.

Un nuovo avviso di burrasca, emesso con urgenza dalla Capitaneria di Porto, sigilla la decisione di mantenere le imbarcazioni al sicuro in porto.

Il bollettino meteorologico dipinge un quadro di un mare agitato e imprevedibile: onde che si infrangono con una forza di tre metri d’altezza, spinte da un vento impetuoso di nord-ovest, classificato con una forza otto sulla scala Beaufort, indicando un vento forte, capace di ostacolare significativamente la navigazione.

Questa situazione non è solo un dispiacere per i viaggiatori che avevano programmato la visita alle isole, ma solleva anche interrogativi più ampi sulla vulnerabilità delle comunità insulari rispetto agli eventi meteorologici estremi, sempre più frequenti e intensi in un contesto di cambiamento climatico globale.

Le Tremiti, isolate e dipendenti dai collegamenti con la terraferma per il rifornimento di beni essenziali e per l’accesso ai servizi sanitari, si trovano particolarmente esposte a queste interruzioni.

La flottiglia molisana, orgoglio della marittima tradizione locale, è costretta a rimanere inattiva, rappresentando una perdita economica per il settore e un freno al flusso turistico.

La sicurezza delle imbarcazioni e dei passeggeri, tuttavia, rimane la priorità assoluta.

L’episodio evidenzia, inoltre, la necessità di rafforzare l’infrastruttura portuale e i sistemi di previsione meteorologica, per minimizzare l’impatto di questi eventi avversi e garantire una maggiore resilienza delle comunità costiere.

L’Adriatico, con la sua particolare conformazione geografica e le sue correnti complesse, può generare rapidamente condizioni di mare molto mosso, richiedendo una costante vigilanza e una preparazione adeguata.

La sospensione dei collegamenti marittimi, seppur temporanea, è un campanello d’allarme che invita a riflettere sulla fragilità delle economie locali e sull’importanza di una gestione sostenibile del territorio costiero.