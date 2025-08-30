Tremiti-Termoli: Anticipate le partenze a causa del maltempo.

La consueta routine estiva delle tratte marittime che collegano le Isole Tremiti al porto di Termoli ha subito un’inattesa interruzione, con un anticipo delle partenze dovuto a un peggioramento delle condizioni meteorologiche.

Le imbarcazioni “Zenit” e “Capri Jet”, fondamentali per il flusso turistico verso l’arcipelago, hanno modificato i loro orari, salpando nel primo pomeriggio anziché nel consueto orario del tardo pomeriggio.

Questa decisione, prudenziale e volta a garantire la sicurezza dei passeggeri, riflette un quadro sinottico generale di instabilità atmosferica che ha investito il Molise.

L’irruzione di una perturbazione, iniziata già nella nottata precedente e intensificatasi nel corso della giornata, ha portato con sé una combinazione di fenomeni avversi: precipitazioni intense, rovesci temporaleschi e un marcato calo delle temperature.

Questo scenario ha messo a dura prova la resilienza della regione, richiedendo un intervento tempestivo e coordinato da parte dei Vigili del Fuoco, chiamati a rispondere a numerose emergenze in diversi comuni della provincia di Campobasso.

L’attività dei pompieri, protrattasi per tutta la giornata, si è concretizzata in un numero significativo di interventi, con un bilancio complessivo che testimonia la portata dell’evento meteorologico.

Tra le operazioni più complesse, si segnalano la rimozione di alberi pericolanti a Baranello, San Giuliano di Puglia e Termoli, interventi cruciali per scongiurare potenziali rischi per l’incolumità pubblica e per la sicurezza delle infrastrutture.

La situazione ha evidenziato una volta ancora la necessità di una continua vigilanza e di una pianificazione accurata per affrontare le sfide poste dai cambiamenti climatici e dall’aumento della frequenza di eventi meteorologici estremi.

L’anticipazione delle partenze delle imbarcazioni rappresenta un esempio concreto di come la sicurezza e la prudenza debbano prevalere, garantendo al contempo la continuità dei servizi essenziali per la comunità e i visitatori.

La flessibilità e la capacità di adattamento, elementi chiave per affrontare queste situazioni, si sono dimostrate determinanti nel minimizzare i disagi e proteggere la popolazione.