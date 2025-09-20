Tricarico: Scoperto traffico droga, arrestati due giovani.

L’operazione antidroga, culminata con l’arresto di due giovani provenienti dalla provincia di Taranto, ha svelato un’infrastruttura di spaccio in via di consolidamento nel territorio di Tricarico, in provincia di Matera.

I Carabinieri, a seguito di attività di indagine mirata, hanno tratto in arresto i due ragazzi, entrambi diciannovenni, sorprendendoli in possesso di una quantità significativa di sostanze stupefacenti: 290 grammi di cocaina, abilmente confezionati per la successiva distribuzione, e 325 grammi di marijuana, pronta per essere immessa nel mercato locale.

L’ammontare di droga rinvenuta, non trascurabile, suggerisce una capacità operativa ben più ampia del semplice traffico di piazza.

Gli investigatori, analizzando il contesto e le dinamiche ricostruite, ipotizzano che i due giovani fossero attivi in una rete più strutturata, potenzialmente coinvolta nella fornitura di stupefacenti a livello provinciale.

L’arresto, quindi, rappresenta un tassello importante in un quadro più ampio di contrasto alla criminalità organizzata che mira a sfruttare il territorio materano per attività illecite.

Un elemento cruciale emerso durante le perquisizioni è stata la scoperta di 5.900 euro in contanti, somma presumibilmente derivante direttamente dall’attività di spaccio.

Questo denaro, sequestrato, costituisce un indizio concreto per ricostruire i flussi finanziari connessi alla rete criminale e individuare eventuali complici o finanziatori.

L’analisi del denaro sporco, infatti, rappresenta uno strumento investigativo fondamentale per smantellare completamente l’organizzazione.

Dopo la fase di arresto, il Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) di Matera, valutando la gravità dei fatti e sussistendo il pericolo di inquinamento delle prove e di fuga dei presunti responsabili, ha disposto la misura cautelare dei domiciliari per entrambi i giovani.

Questa decisione mira a garantire la sicurezza della comunità e a consentire il proseguimento delle indagini in condizioni di maggiore controllo, evitando al contempo ulteriori contatti con potenziali complici.

L’operazione, che testimonia l’impegno costante delle forze dell’ordine nel contrasto alla diffusione di sostanze stupefacenti, sottolinea la necessità di una strategia di prevenzione e repressione sempre più efficace, basata sulla collaborazione tra istituzioni, comunità locali e associazioni, al fine di proteggere i giovani e sottrarre il territorio alla criminalità.

L’attenzione ora si concentra sull’analisi delle connessioni e dei contatti dei due arrestati, con l’obiettivo di identificare tutti i membri della rete criminale e smantellare definitivamente la struttura di spaccio.