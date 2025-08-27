Truffa sui parcometri a Bari: attenzione agli adesivi Pay Online

L’attenzione dei cittadini è stata recentemente posta in allerta da un’emergenza di natura ingannevole che mira a compromettere la sicurezza dei dati personali e finanziari.

L’azienda di mobilità urbana Amtab, gestore del servizio di trasporto pubblico a Bari, ha diffuso un avviso cruciale in merito a tentativi di frode localizzati sui parcometri.

I malintenzionati stanno applicando adesivi malevoli, apparentemente innocui, con la dicitura “Paga online – Pay online”, accompagnati da codici QR che, una volta scansionati, reindirizzano a piattaforme fraudolente progettate per sottrarre informazioni sensibili.

L’Amtab sottolinea con fermezza che l’azienda non ha alcun coinvolgimento con le piattaforme promosse tramite questi adesivi non autorizzati.

Si tratta di un’azione criminale mirata a sfruttare la crescente adozione di pagamenti digitali e la fiducia dei cittadini.

La segnalazione evidenzia l’importanza di mantenere un elevato livello di vigilanza e consapevolezza, soprattutto quando si interagisce con infrastrutture pubbliche e dispositivi di pagamento esterni.

Per garantire una sosta regolare e sicura, l’Amtab ribadisce le modalità ufficiali e autorizzate per l’acquisto dei titoli di sosta, offrendo una pluralità di opzioni accessibili e verificate:* Parcometri tradizionali: I parcometri Amtab consentono la selezione del metodo di pagamento preferito, l’immissione della targa del veicolo, la definizione della durata della sosta e l’emissione di un ticket da esporre in modo ben visibile sul cruscotto.

* Commercianti convenzionati: Un’ampia rete di esercizi commerciali sul territorio cittadino offre la possibilità di acquistare i titoli di sosta in contanti o con carta.

* Operatori itineranti: Personale autorizzato, operante nelle Zone a Sosta Regolamentata (ZSR), è a disposizione per assistere i cittadini e vendere i titoli di sosta.

* Applicazioni digitali: L’Amtab promuove l’utilizzo di piattaforme di pagamento mobile affidabili e certificate, tra cui Muvt app, Mooneygo, Easypark, Telepass Pay, Drop Ticket e Parking My Car.

Queste applicazioni offrono un’esperienza di acquisto sicura e trasparente, eliminando la necessità di interagire con dispositivi esterni non controllati.

L’Amtab invita tutti i cittadini a segnalare immediatamente qualsiasi adesivo sospetto riscontrato sui parcometri, contribuendo così a prevenire ulteriori tentativi di frode e a proteggere la sicurezza della comunità.

La collaborazione e la prontezza nel segnalare anomalie sono elementi chiave per contrastare efficacemente questa forma di criminalità.

Ricordiamo che l’utilizzo di sistemi di pagamento non autorizzati espone a rischi significativi per la riservatezza dei propri dati personali e finanziari.