Tumore da due chili asportato a Bari: intervento salvavita

Durante un delicato intervento chirurgico presso l’Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari, un’equipe senologica ha asportato una massa tumorale anomala, il cui peso si aggira attorno ai due chilogrammi, da una paziente di 58 anni residente a Brindisi. L’evento, pur nella sua rarità, sottolinea l’importanza di una diagnosi precoce e di un intervento tempestivo, anche in presenza di neoplasie considerate prevalentemente benigne.La patologia riscontrata, sebbene classificata come tendenzialmente benigna, si è manifestata con una progressione atipicamente rapida. La paziente aveva precedentemente riferito un’impressionante crescita della massa in un lasso di tempo di soli tre mesi, raggiungendo dimensioni considerevoli, circa venti centimetri di diametro, e provocando notevoli disagi e limitazioni funzionali. La rapida espansione ha evidenziato un comportamento imprevedibile, sollevando interrogativi sulla sua effettiva natura e sulla necessità di un monitoraggio costante.L’intervento, eseguito con successo dalla dottoressa Graziana Barile, sotto la direzione del dottor Sergio Diotaiuti, ha consentito la completa rimozione della massa tumorale, preservando, ove possibile, il tessuto mammario sano. La paziente è stata dimessa dopo due giorni, in condizioni stabili e vigile, e sarà sottoposta a un programma di controlli e accertamenti post-operatori per escludere la presenza di metastasi e monitorare la sua evoluzione clinica. Si renderà necessaria l’esecuzione di analisi istopatologiche approfondite per caratterizzare con precisione la natura della neoplasia e definire le strategie terapeutiche più appropriate.”La capacità di intervenire con efficacia su patologie rare e complesse rappresenta un pilastro fondamentale della nostra missione,” ha affermato il commissario straordinario dell’istituto, Alessandro Delle Donne. “Questo caso sottolinea l’impegno costante a fornire una presa in carico globale del paziente, attraverso un approccio multidisciplinare che integra diagnosi precoce, terapia personalizzata e supporto psicologico continuativo, garantendo un percorso assistenziale completo e centrato sul benessere del paziente, dalla prima evidenza clinica fino al follow-up a lungo termine.” L’episodio evidenzia, inoltre, la necessità di investire in ricerca e sviluppo per comprendere meglio i meccanismi biologici alla base di queste rare condizioni e migliorare le tecniche diagnostiche e terapeutiche disponibili.