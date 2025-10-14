UniBa all’avanguardia: 250.000 euro per rafforzare la ricerca in Africa

L’Università degli Studi Aldo Moro di Bari si pone all’avanguardia di una significativa iniziativa internazionale, ricevendo un finanziamento ministeriale di 250.000 euro destinato al progetto “Boosting research infrastructure for development, growth, and empowerment in Africa” – denominato “Bridge Africa”.

Questo riconoscimento colloca l’ateneo pugliese come capofila di un consorzio transnazionale, con l’obiettivo di rafforzare le capacità educative e di ricerca in Africa, in linea con le strategie del Piano Mattei e del programma del G7 dedicato al “capacity building” con il continente africano.

Il progetto si inserisce in un quadro più ampio, riconosciuto dalla Ministra Anna Maria Bernini, che sottolinea come gli investimenti in istruzione e ricerca in Africa rappresentino un investimento strategico per il futuro globale.

L’iniziativa non solo mira a promuovere la stabilità e lo sviluppo di un continente con cui l’Italia condivide una lunga storia di legami profondi, sia a livello storico-culturale che economico, ma anche a consolidare il ruolo dell’Italia come partner attivo nel progresso africano.

Il Piano Mattei, in questo contesto, assume un ruolo cruciale, fungendo da bussola per orientare le azioni e massimizzare l’impatto del progetto.

Il Rettore di UniBa, Roberto Bellotti, definisce “Bridge Africa” come una dimostrazione tangibile del potenziale trasformativo dell’università, intesa come motore di sviluppo economico, dialogo interculturale e progresso condiviso.

L’iniziativa mira a superare le tradizionali barriere geografiche e culturali, promuovendo una collaborazione scientifica e formativa che benefici reciprocamente tutte le parti coinvolte.

Il partenariato internazionale che sostiene “Bridge Africa” è un esempio di cooperazione diversificata e inclusiva.

Oltre alle due università italiane (Catania e Padova), il consorzio comprende istituzioni accademiche ed enti di ricerca provenienti da Paesi membri del G7 (La Rochelle University, University Siegen, University of Southampton) e da un numero significativo di Paesi africani, tra cui Algeria, Camerun, Marocco, Kenya, Sud Africa e Tunisia.

La presenza di cattedre UNESCO e reti Unitwin/UNESCO rafforza l’impegno a promuovere lo scambio di conoscenze e la creazione di capacità a lungo termine.

Il progetto “Bridge Africa” non si limita a trasferire competenze tecniche, ma mira a costruire una rete di collaborazione sostenibile che possa continuare a prosperare anche dopo la conclusione del finanziamento iniziale.

L’obiettivo è quello di creare un ecosistema di innovazione e di ricerca che possa rispondere alle sfide specifiche che i Paesi africani si trovano ad affrontare, promuovendo al contempo lo sviluppo di nuove opportunità di crescita e di progresso.

La forza del progetto risiede nella sua capacità di integrare diversi approcci e prospettive, creando un ambiente collaborativo che favorisce l’apprendimento reciproco e la creazione di soluzioni innovative e pertinenti.