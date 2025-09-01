Vieste in Love: L’Anima Romantica del Gargano

Vieste in Love: Un Viaggio nell’Anima Romantica del GarganoDall’8 al 14 settembre, Vieste, gemma incastonata nel cuore del Gargano, si veste dei colori dell’amore per la sesta edizione di “Vieste in Love”.

Più che un evento, è un’immersione sensoriale, un’esperienza che trasforma l’affascinante borgo pugliese in un teatro a cielo aperto, un palcoscenico dove la luce, l’arte e la musica narrano storie di passione e di attrazione.

“Vieste in Love” si è evoluto in un fenomeno culturale, un vero e proprio brand territoriale che fonde armoniosamente creatività artistica, promozione turistica e coinvolgimento attivo della comunità locale.

Non si tratta semplicemente di un appuntamento annuale, ma di un laboratorio pulsante di emozioni, un motore di sviluppo economico e sociale per l’intera area del Gargano.

La sua crescita esponenziale è il riflesso dell’affezione che i visitatori ripongono in questo evento, un legame che trascende i confini regionali e proietta Vieste come un simbolo di bellezza e accoglienza.

L’ispirazione primaria di questa kermesse risiede nella leggenda di Cristalda e Pizzomunno, archetipi di un amore eterno, una promessa incrollabile di fedeltà che sfida il tempo e le avversità.

Questa narrazione mitica, intrisa di misticismo e romanticismo, permea l’atmosfera dell’evento, donando un’aura di magia e suggestione.

Il sindaco Giuseppe Nobiletti sottolinea come “Vieste in Love” sia diventato un’espressione autentica dell’identità viestese, un crogiolo dove si fondono turismo, cultura e patrimonio artistico.

Quest’anno, l’evento si arricchisce di un nuovo orizzonte, stabilendo un ideale ponte con “Lago di Garda in Love”, manifestazione affine per spirito e atmosfera.

Sebbene le due location si presentino con scenari naturali distinti – la vastità idrica del lago più grande d’Italia e le coste sabbiose del Gargano – entrambe le iniziative condividono la stessa anima: una celebrazione del romanticismo, un invito all’evasione e alla scoperta, un omaggio alla bellezza che risiede nelle relazioni umane.

L’edizione 2024 si preannuncia un tripudio di installazioni luminose che illuminano i vicoli, balconi fioriti, scalinate scolpite e luoghi iconici di Vieste.

Spettacoli teatrali, performance artistiche, concerti di musica dal vivo e coreografie di danza si susseguiranno in un flusso continuo di emozioni, offrendo al pubblico un’esperienza immersiva e coinvolgente.

Il programma, ricco e variegato, è pensato per soddisfare i gusti di un pubblico eterogeneo, dalle famiglie alle coppie, dai giovani agli adulti, tutti accomunati dalla ricerca di un momento di evasione e di bellezza.