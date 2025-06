Camera Torino: Premio Lucie, un Riconoscimento Globale

Il Centro Italiano per la Fotografia di Torino (Camera) si appresta a celebrare un traguardo di rilevanza mondiale: il prestigioso Lucie Award 2025, categoria Spotlight, che sarà ufficialmente consegnato il 21 giugno a Ostuni, in Puglia. Questo riconoscimento, di portata internazionale, consacra il ruolo primario del Centro nel panorama culturale italiano e globale, e segna un momento cruciale nella sua decennale attività.La giuria del Lucie Award, rinomato evento che riunisce figure di spicco del mondo della fotografia, ha riconosciuto la capacità di Camera di operare con una visione olistica, fondata sull’inclusione e sulla profonda comprensione del pubblico. Il Centro non si limita a esporre immagini, ma si configura come un vero e proprio ecosistema culturale, dove mostre d’arte, incontri con artisti, laboratori didattici e iniziative di sensibilizzazione si fondono per creare un dialogo aperto e stimolante. Questa approccio, che pone l’ascolto e la partecipazione al centro della sua missione, ha permesso a Camera di raggiungere un pubblico eterogeneo, dall’esperto allo spettatore occasionale, con un’offerta formativa e culturale accessibile a tutti i livelli.”Questo premio rappresenta un’eccezionale convalida del nostro percorso,” afferma Walter Guadagnini, direttore artistico del Centro. “Abbiamo sempre creduto nel potere della fotografia come linguaggio universale, capace di creare ponti tra culture e generazioni. Il riconoscimento del Lucie Award è una testimonianza della nostra volontà di presentare un panorama fotografico ampio e diversificato, che abbraccia sia i maestri consacrati che le voci emergenti, creando opportunità per la scoperta e l’innovazione.”Emanuele Chieli, presidente di Camera, sottolinea l’importanza della dimensione internazionale nel percorso del Centro. “Fin dalla nostra fondazione, abbiamo coltivato un’ambizione: costruire un solido rapporto con il territorio, per poi proiettare le nostre attività su scala nazionale e globale. Questo premio è la conferma che la nostra visione, orientata alla valorizzazione del patrimonio fotografico italiano nel contesto internazionale, ha incontrato un’ampia risonanza. L’impegno verso la ricerca, la divulgazione e la promozione di nuove tendenze fotografiche, unitamente alla cura dell’accessibilità e della comunicazione, sono elementi che ci hanno distinti e che continueremo a perseguire con ancora maggiore determinazione.”Il riconoscimento giunge in concomitanza con il decimo anniversario del Centro, un traguardo significativo che testimonia la sua costante evoluzione e la sua capacità di interpretare le sfide e le opportunità del mondo contemporaneo. Il Lucie Award 2025 non è solo un premio, ma un potente incentivo a proseguire l’opera di Camera, a rafforzare il suo ruolo di ponte tra arte, cultura e comunità, e a continuare a illuminare il mondo con la forza e la bellezza della fotografia.