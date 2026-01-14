Castello Aragonese di Taranto: boom di visitatori, record storico!

Il Castello Aragonese di Taranto celebra un 2025 storico, culminando con un incremento esponenziale delle presenze che superano le 174.000 unità, un dato che eclissa i circa 130.000 del 2024 e che rappresenta il picco più alto di accessi dall’apertura al pubblico del monumento.

Questo risultato tangibile testimonia un rinnovato e crescente interesse verso questa imponente fortezza rinascimentale, pietra angolare dell’identità tarantina e simbolo evocativo di una città forgiata dal dialogo tra terra e mare.

Un elemento catalizzatore di questa straordinaria affluenza è stato senza dubbio l’ormeggio della nave scuola Amerigo Vespucci, dal 16 al 21 aprile 2025.

Durante tale periodo, il Castello ha accolto oltre 58.000 visitatori, dimostrando come l’unione tra patrimonio storico-architettonico e eventi di richiamo nazionale possa generare un impatto significativo sul turismo culturale.

Questa performance eccezionale è frutto di un impegno collettivo e di una sinergia virtuosa tra diverse realtà.

Il lavoro appassionato e la professionalità dei militari della Marina Militare, affiancati dai soci dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia e dalla Componente Nazionale Sommergibili, sotto l’attento sguardo del curatore del maniero, l’ammiraglio di squadra Francesco Ricci, hanno permesso di offrire un’esperienza di visita all’altezza delle aspettative di un pubblico sempre più eterogeneo e internazionale.

Il comandante interregionale Marittimo Sud, ammiraglio di divisione Andrea Petroni, ha sottolineato come questo successo non sia solo un riconoscimento del valore intrinseco del Castello, ma anche un potente volano per l’immagine della città, contribuendo a consolidare Taranto come destinazione turistica di eccellenza, un crocevia di culture e tradizioni.

Il Castello Aragonese, da quando è stato aperto al pubblico nel 2005, ha accumulato un patrimonio di oltre 1,6 milioni di visitatori, un dato impressionante che riflette la sua capacità di attrarre e coinvolgere.

La fruibilità gratuita e continua, con orari estesi dalle 9:00 fino a tarda notte, ne amplifica ulteriormente la popolarità, rendendolo un punto di riferimento imprescindibile per residenti e turisti.

Oltre ad essere un simbolo del legame indissolubile tra Taranto e il mare, il Castello Aragonese rappresenta un esempio emblematico di come la collaborazione tra istituzioni militari, associazioni civiche e comunità locale possa valorizzare il patrimonio culturale, promuovere il turismo sostenibile e rafforzare l’identità di una città.

Questo successo non è solo un dato numerico, ma un racconto di resilienza, passione e dedizione a un tesoro storico che continua a incantare e ispirare.