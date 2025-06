Cisternino in festa: il Festival delle Bande Musicali vibra nella Valle d’Itria

Il borgo di Cisternino, incastonato nel cuore della Valle d’Itria, si appresta a vibrare al ritmo di ottoni e percussioni. Dal 24 al 27 luglio, si rinnova il Festival internazionale bande musicali Valle d’Itria, un evento di portata europea giunto alla sua ventisettesima edizione, promossa dall’associazione musicale Città di Cisternino. Un appuntamento che, anno dopo anno, trasforma le pittoresche vie del paese in un palcoscenico a cielo aperto, accogliendo formazioni musicali provenienti da Repubblica Ceca, Olanda, Spagna e, naturalmente, Italia.Il festival non si limita a una semplice esibizione di bande musicali; rappresenta un crocevia di culture e tradizioni, un momento di aggregazione che celebra l’arte del suono e la passione per la musica a fiato. L’evento, infatti, si configura come un ponte tra generazioni, un’opportunità per i musicisti provenienti da diversi paesi di incontrarsi, condividere esperienze e arricchirsi reciprocamente.Al centro pulsante di questa edizione spicca un progetto innovativo volto a coltivare il talento musicale tra i giovani: la junior band Amc. Nata nell’aprile 2023, questa iniziativa coinvolge circa sessanta studenti delle scuole locali, offrendo loro un’alternativa stimolante e costruttiva al tempo libero. Il progetto ‘Giochiamo sì, ma con la musica’ – reso possibile grazie al finanziamento della Regione Puglia – si pone l’ambizioso obiettivo di contrastare la crescente dipendenza dai dispositivi elettronici, promuovendo l’importanza della creatività, della collaborazione e dell’espressione artistica.L’apertura del festival vedrà la partecipazione entusiasta della junior band, affiancata dall’orchestra Vitino Zizzi, sotto la direzione del maestro Donato Semeraro, direttore artistico dell’evento. Il consueto prologo musicale creerà un’atmosfera suggestiva, preludio alle performance che animeranno le successive serate.Il sostegno alla kermesse si arricchisce quest’anno: oltre al rinnovato appoggio della Regione Puglia, un importante riconoscimento giunge da Intesa Sanpaolo, che per la prima volta supporta il Festival, sottolineando l’importanza dell’evento per il territorio e per la promozione della cultura musicale. Questo nuovo partenariato consolida il ruolo del Festival come un’iniziativa di rilevanza nazionale e contribuisce a garantirne la sostenibilità e la crescita nel tempo.