Festival Pianistico: Armonie dal Mediterraneo alla Puglia

Il Mediterraneo risuona di armonie: il Festival Pianistico Internazionale, giunto alla sua terza edizione, si appresta a illuminare Puglia con ventiquattro serate di musica, distribuite tra Bari e Trani dal 7 al 26 novembre.

Un evento di portata internazionale, che ambisce a consolidarsi come punto di riferimento per l’eccellenza pianistica e l’innovazione musicale.

Quest’anno, il Festival presenta un cartellone artistico di straordinaria levatura, con la partecipazione di pianisti di fama mondiale come Mikhail Pletnev, Marc-André Hamelin e Anna Fedorova, maestri capaci di interpretare il repertorio classico con profondità e virtuosismo, spingendosi oltre i confini della tradizione.

L’offerta non si limita alla sola performance solistica; il Festival intende essere un vero e proprio laboratorio culturale, un crocevia di idee e contaminazioni.

Un programma articolato prevede esibizioni di musica da camera, che invitano all’ascolto attento e alla condivisione emotiva, e incursioni nella musica contemporanea, per esplorare le nuove frontiere del linguaggio pianistico.

L’attenzione ai giovani talenti è un elemento chiave: il Festival, infatti, dedica ampio spazio a melologhi, forum di discussione e masterclass, con l’obiettivo di formare le nuove generazioni di musicisti e di promuovere la ricerca di nuove espressioni artistiche.

L’iniziativa, promossa dall’associazione culturale e musicale Hermes e dall’Accademia filarmonica del Mediterraneo, gode del sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Puglia, testimoniando l’importanza attribuita alla musica come motore di sviluppo culturale e sociale.

Ben 130 artisti provenienti da trenta nazioni diverse si alterneranno sui palcoscenici dell’auditorium San Luigi di Trani (dal 7 al 14 novembre) e del teatro Kursaal Santalucia di Bari (dal 15 al 26 novembre), creando un’esperienza unica per il pubblico e un’opportunità di scambio culturale senza precedenti.

Tre giornate dedicate a un approfondimento specialistico, con studi internazionali, completeranno il ricco programma.

Come sottolineato dal presidente di Puglia Culture, Paolo Ponzio, il Festival incarna alcune delle eccellenze musicali più significative a livello globale.

L’impegno della Regione Puglia, come evidenziato dal direttore del dipartimento Turismo, Aldo Patruno, è quello di valorizzare e sostenere iniziative culturali che promuovano la diversità artistica e l’innovazione, integrando la cultura come elemento propulsivo per la crescita del turismo e per l’affermazione dell’identità pugliese a livello internazionale.

Il Festival ambisce a diventare un simbolo di questa visione, un faro che illumina il talento e l’eccellenza, proiettando la Puglia verso un futuro di crescita culturale e prosperità.