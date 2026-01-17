Fòcara di Novoli: la tradizione pugliese, un fuoco di identità.

La salvaguardia dell’identità regionale, pilastro imprescindibile per una promozione turistica autentica e duratura, passa ineludibilmente attraverso la trasmissione intergenerazionale delle tradizioni.

Questa riflessione, espressa con chiarezza dal Presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, si concretizza in un profondo legame con il territorio, testimoniato dalla sua presenza a Novoli (Lecce) durante l’accensione della tradizionale fòcara, evento culminante nelle celebrazioni in onore di Sant’Antonio Abate.

La fòcara, imponente struttura di oltre venti metri di altezza, costruita con l’ingegno e la fatica di una comunità che impiega oltre trentamila fascine di vite essiccate, è molto più di una semplice pira.

Rappresenta un vero e proprio monumento vivente, un tessuto connettivo che unisce generazioni e che si rinnova annualmente grazie alla passione e alla resilienza della popolazione locale.

L’evento non è solo un’occasione di festa, ma un momento di riflessione sulla fragilità del patrimonio immateriale e sulla necessità di un suo sostegno concreto.

La Regione Puglia, con l’impegno rinnovato dal Presidente Decaro, intende rafforzare il proprio ruolo di custode di queste storie di comunità, riconoscendo nel folklore e nelle usanze locali un elemento distintivo e un motore di sviluppo sostenibile.

La fòcara di Novoli, come molte altre manifestazioni popolari presenti sul territorio pugliese, incarna la profonda identità di un popolo, plasmata da secoli di storia, lavoro agricolo e devozione religiosa.

Promuovere la Puglia significa quindi preservare queste radici, valorizzandole e rendendole fruibili a chi desidera conoscere e apprezzare l’autenticità di una terra ricca di fascino e di tradizioni uniche al mondo.

È un compito che richiede consapevolezza, sensibilità e un impegno costante, perché il vero patrimonio di una regione risiede nel cuore e nell’anima della sua gente.

La fòcara non è solo fuoco, ma luce che illumina il futuro, alimentata dalla fiamma della tradizione.