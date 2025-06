Gaetano Curreri: Un Viaggio tra Musica, Ricordi e Nuove Emozioni

Gaetano Curreri: Un Viaggio Sonoro tra Memorie e Nuove ProspettiveIl 16 giugno, la vibrante cornice di Piazza Ciaia a Fasano (Brindisi) si animerà con “Io sono le mie canzoni”, un concerto-evento che segna l’apertura ufficiale di un nuovo, entusiasmante capitolo nell’affascinante percorso artistico di Gaetano Curreri. L’evento, parte integrante della rassegna “Fasano in Festa”, non è semplicemente un concerto, ma un vero e proprio viaggio attraverso quattro decenni di musica, emozioni e narrazioni profonde, intessute con la sua inconfondibile voce e la sua straordinaria capacità di cogliere l’essenza dell’animo umano.Accompagnato dai fedeli compagni di viaggio Roberto Drovandi e Andrea Fornili, pilastri storici degli Stadio, Curreri offrirà uno spettacolo che trascende la mera esecuzione dei suoi successi. Sarà un’esperienza immersiva, arricchita da nuove sonorità, sofisticati arrangiamenti contemporanei e dall’energia comunicativa di un ensemble di musicisti di talento, un corpo di ballo dinamico e proiezioni multimediali suggestive.”Io sono le mie canzoni” ripercorre l’evoluzione di un cantautore e compositore che ha contribuito in maniera significativa a definire il panorama musicale italiano. Il concerto esplora le sue composizioni più iconiche con gli Stadio, brani che hanno saputo catturare lo spirito di un’epoca e che continuano a risuonare nel cuore del pubblico, come “Acqua e sapone”, un inno alla semplicità e alla gioia di vivere, “Un giorno mi dirai”, una struggente riflessione sull’amore e la perdita, e l’audace provocazione di “Grande figlio di puttana”.Ma l’eredità artistica di Curreri si estende ben oltre gli Stadio. Il concerto rivela la sua versatilità come compositore, mettendo in luce le collaborazioni che lo hanno visto affiancare alcuni dei più importanti interpreti della musica italiana. Dai brani per Lucio Dalla, come l’evocativo “Il Duemila” e il dinamico “Noi come voi”, alle intense collaborazioni con Vasco Rossi, che hanno dato vita a classici come “Un senso”, “Rewind” e “Buoni o cattivi”, fino alle hit scritte per Patty Pravo (“E dimmi che non vuoi morire”), Laura Pausini (“Benedetta passione”), Irene Grandi (“La tua ragazza”) e Noemi (“Vuoto a perdere”). Ogni canzone è una finestra su un diverso universo emotivo, un’occasione per esplorare le sfumature dell’esperienza umana.Un momento particolarmente toccante dello spettacolo sarà dedicato a Giovanni Pezzoli, storico batterista degli Stadio e figura imprescindibile del gruppo, scomparso prematuramente nel 2022. Un tributo sentito e commovente, per celebrare la sua memoria e il suo contributo artistico.”Io sono le mie canzoni” non è solo una retrospettiva sul passato, ma anche un anticipo di ciò che il futuro riserva. Un nuovo capitolo artistico che promette di essere ricco di sorprese, con progetti inediti e collaborazioni inaspettate, confermando Gaetano Curreri come una delle voci più autorevoli e innovative del panorama musicale italiano.