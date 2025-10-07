Lucio Dalla a Taranto: Musica, Arte e Memorie in Mostra

Un’ode sonora e visiva a Lucio Dalla illumina Taranto: “Lucio Dalla – Canzoni in Mostra”, un progetto artistico che si configura come un ponte tra la memoria musicale, l’espressione pittorica e l’identità culturale pugliese.

Dopo il significativo riscontro ottenuto presso l’Archivio di Stato di Bologna, l’esposizione, ideata dal pittore e sound artist Kotè, approda per la prima volta in Puglia, specificamente presso l’Ex Deposito di via Niceforo Foca, diventando un elemento chiave di un’offerta turistica culturale in continua evoluzione.

L’iniziativa, prodotta da Aps Afo6 e curata da ArteViva Ets, con il prestigioso patrocinio della Fondazione Lucio Dalla e il supporto del Consiglio Regionale della Puglia, non è una semplice mostra, ma un’immersione nel mondo dell’artista bolognese, declinata attraverso la lente sensibile di Kotè.

L’inaugurazione, fissata per il 12 ottobre, sarà un evento a sé stante: un concerto-vernissage intitolato “Cosa direbbe Lucio?”, che vedrà l’eccezionale partecipazione di Renzo Rubino e il Quartetto d’Archi dell’Orchestra Giovanile della Valle d’Itria, un omaggio che promette di catturare l’essenza del suo spirito innovativo e la profondità delle sue liriche.

L’esposizione rimarrà aperta al pubblico fino al 31 dicembre, offrendo un’opportunità unica per riscoprire la sua opera in un contesto inedito.

L’arrivo della mostra a Taranto si inserisce in una strategia regionale volta a valorizzare il patrimonio culturale come motore di sviluppo economico e sociale.

L’assessore regionale Gianfranco Lopane ha sottolineato come il turismo culturale rappresenti un pilastro fondamentale per la creazione di un’offerta turistica diversificata e attrattiva, mentre il vicesindaco Mattia Giorno ha evidenziato il ruolo cruciale della cultura come collante sociale, un elemento capace di riqualificare spazi urbani come l’Ex Deposito, restituendogli nuova vitalità e significato.

Il progetto “Lucio Dalla – Canzoni in Mostra” è parte integrante di un’iniziativa più ampia, “Dalla e Taranto – Storia di un amore del Sud”, che mira a tessere un legame emotivo e artistico tra l’artista e il territorio pugliese.

Questo percorso espositivo sarà arricchito da altre esperienze artistiche: la proiezione del docufilm “Dallamericaruso” di Walter Veltroni, che esplora le complesse dinamiche tra l’artista e il poeta, e un live painting realizzato dall’artista Andrea Spinelli.

Un premio dedicato ai giovani cantautori, intitolato “Per Sempre Lucio Dalla,” promuoverà la nuova generazione di artisti ispirati dalla sua opera.

Un ulteriore tassello di questa celebrazione sarà un murale dedicato a Lucio Dalla, opera di Kotè.

L’artista, con la sua visione creativa, intende trasmettere ai visitatori non solo l’importanza di apprezzare i dettagli che compongono un’opera, ma anche di riscoprire la capacità di meravigliarsi, un tratto distintivo che ha sempre caratterizzato il genio di Lucio Dalla.

La mostra, dunque, non è solo un tributo alla sua musica, ma un invito a riscoprire la bellezza, la poesia e la profonda umanità che permeano la sua arte.