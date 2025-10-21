Mecna: Discordia, Armonia e l’Introspezione di un’Anima

“Non il rumore delle cose, ma il silenzio che le avvolge” – questa la scelta estetica di Corrado Grilli, meglio noto come Mecna, che presenta a Milano “Discordia, armonia e altri stati d’animo”, il suo nuovo album, una mappatura introspettiva che si allontana dalla superficialità del discorso materiale per addentrarsi nelle zone d’ombra dell’esperienza umana.

A dieci anni di distanza da “Laska” (2015), album che ha sancito il suo ingresso nel panorama musicale, e passando per l’EP “Introspezione”, Mecna ha costantemente coltivato un realismo emotivo che trascende la semplice cronaca personale.

L’evoluzione individuale, inevitabile e imprescindibile, si riflette costantemente nella sua arte, permeandola di una sensibilità in continua trasformazione.

“Discordia, armonia e altri stati d’animo” si configura come un affresco complesso, composto da dodici tracce che sondano lo smarrimento e le inquietudini di una generazione alla ricerca di punti fermi in un mondo in rapida evoluzione.

“Sognare in grande”, il brano che funge da dichiarazione di intenti, introduce il visitatore in un percorso fatto di riflessioni, rimpianti e aspirazioni disattese.

Tra le tracce spicca “Ritratti”, un brano radicalmente depurato da artifici retorici, una sequenza ininterrotta di barre che si dipana come un flusso di coscienza.

Senza l’artificio di un ritornello, “Ritratti” si offre come una fotografia nuda e cruda del momento interiore dell’artista, un’istantanea priva di filtri, un’immersione profonda nella sua psiche.

Il titolo stesso dell’album, “Discordia, armonia e altri stati d’animo”, racchiude la dicotomia che anima l’opera: un conflitto costante tra forze opposte, una ricerca di equilibrio in un universo di contraddizioni.

Piuttosto che una consolazione definitiva, Mecna offre una lucidità disincantata, una comprensione profonda della complessità dell’esistenza.

Il “Terapia Club Tour 2026”, in programma a gennaio, promette di essere un’esperienza performativa intensa e coinvolgente, un’occasione per condividere con il pubblico le riflessioni e le emozioni che hanno dato vita a “Discordia, armonia e altri stati d’animo”, un album che si propone come un viaggio introspettivo alla scoperta di sé e del mondo che ci circonda.