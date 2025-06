Medimex 2025: Musica, Innovazione e Gran Finale con Massive Attack

Il sipario si abbassa domani sull’edizione 2025 di Medimex, il prestigioso festival e conferenza musicale promossa da Puglia Culture, pilastro del programma Puglia Sounds. Quest’iniziativa, sostenuta dalla Regione Puglia, si configura come un ecosistema vibrante dedicato alla crescita e all’innovazione del settore musicale, un crocevia di talenti, competenze e opportunità.Il cuore pulsante di questa edizione si è rivelato essere l’Università di Taranto, dove si sono intensificate le attività di Medimex Music Factory, un laboratorio intensivo realizzato in partnership con Warner Chappell Music Italiana, e il percorso Music Business Management, un programma formativo di alto livello curato in collaborazione con 24Ore Business School. Queste iniziative mirano a fornire ai partecipanti strumenti concreti e conoscenze specialistiche per affrontare le sfide e cogliere le opportunità del panorama musicale contemporaneo, dalla composizione alla gestione, dalla promozione alla distribuzione.La giornata conclusiva si apre con un workshop tecnico di spicco: “Mix Rock e Metal” con l’ingegnere del suono Marc Urselli. L’incontro, in programma alle 10.30, offrirà un’immersione pratica nelle tecniche di missaggio avanzate, con dimostrazioni dal vivo utilizzando Pro Tools. Urselli condividerà le sue esperienze e strategie di produzione, svelandone i segreti applicabili a diversi generi musicali.Alle 11.30, il panel “La musica salverà il mondo?” si propone come un momento di riflessione profonda sul ruolo trasformativo dell’arte. Un dialogo stimolante tra generazioni e prospettive diverse, con la partecipazione di artisti di calibro internazionale come Don Letts, Michele Riondino, Diodato, Ghemon e Anna Castiglia, e moderato dal carismatico Carlo Massarini. Il confronto esplorerà il potere della musica di ispirare, connettere e promuovere il cambiamento sociale.La conferenza stampa di chiusura, fissata per le 12.30, vedrà la presenza del Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, del Presidente di Puglia Culture, Paolo Ponzio, e del Direttore Artistico Medimex/Puglia Sounds, Cesare Veronico. L’evento offrirà un bilancio dell’edizione, proiezioni future e un’analisi del contributo di Medimex alla crescita del tessuto musicale regionale e nazionale.Il pomeriggio si anima con un omaggio cinematografico: alle 18.30, al Teatro Fusco, sarà proiettato “Blur: To The End”, un documentario imperdibile sul ritorno della leggendaria band britannica. L’evento sarà arricchito dalla presenza del batterista Dave Rowntree e della produttrice Cecile B., che condivideranno aneddoti e retroscena della realizzazione.Il gran finale, attesissimo, si svolgerà alla Rotonda del Lungomare, con un concerto dei Massive Attack, ormai sold out, preceduti dal live dei talentuosi Kyoto, collettivo musicale pugliese. La serata culminerà, dalle 23.30, con un DJ set a cura dello stesso Dave Rowntree allo Spazioporto, offrendo un’esperienza musicale indimenticabile e sigillando l’eredità vibrante di Medimex 2025.