Medimex: Musica, Arte e Innovazione a Taranto

Il Mediterraneo si appresta a vibrare al ritmo di un’esperienza musicale unica: il Medimex, festival itinerante promossa da Puglia Sounds e Puglia Culture, si appresta a illuminare Taranto dal 19 giugno al 21 giugno, trasformando la città in un crocevia di talenti internazionali e spunti di riflessione sul futuro della musica.L’edizione di quest’anno, presentata ufficialmente presso il Teatro Fusco alla presenza del coordinatore artistico Cesare Veronico, del sindaco Piero Bitetti, degli assessori Gianfranco Lopane e Viviana Matrangola, e del direttore del dipartimento cultura regionale Aldo Patruno, si configura come un ecosistema culturale complesso e stimolante, ben più di un semplice cartellone di concerti.Il fulcro dell’evento sarà, come da tradizione, la Rotonda del Lungomare, palcoscenico di performance che spaziano dal sound visionario di St. Vincent e Primal Scream al monumentale ritorno dei Massive Attack, ai quali sarà tributato il prestigioso Premio Ernesto Assante, accompagnato da una “green guitar”, un simbolo tangibile dell’impegno del festival verso la sostenibilità ambientale e il riuso creativo.Oltre alla potenza evocativa dei concerti, il Medimex 2024 si distingue per un’offerta multidisciplinare. Una delle novità più attese è la mostra “Before Frank”, una retrospettiva fotografica inedita che celebra la figura di Amy Winehouse attraverso gli occhi del fotografo Charles Moriarty, ospitata presso il MArTA dal 17 giugno. Questa esposizione, più che una semplice collezione di immagini, offre uno sguardo intimo e personale sull’artista, svelando aspetti meno noti della sua personalità e della sua carriera.Il festival arricchisce ulteriormente il suo programma con un suggestivo videomapping che animerà le mura del Castello Aragonese, offrendo al pubblico uno spettacolo di luci e suoni immersivo che valorizza il patrimonio storico-artistico della città. Ritorna inoltre l’attenzione verso gli operatori del settore musicale, con un fitto programma di workshop, showcase e panel dedicati a professionisti, manager, artisti emergenti e addetti ai lavori, volti a favorire lo scambio di esperienze e l’innovazione.In prima linea anche figure di spicco della scena musicale italiana come Diodato e Michele Riondino, che contribuiranno con progetti innovativi come “Le Strade del Mediterraneo”, un viaggio sonoro e culturale che esplora le connessioni tra i popoli del Mediterraneo. Il panel “La musica salverà il mondo?” promette di affrontare tematiche cruciali legate al ruolo della musica nella società contemporanea, stimolando un dibattito aperto e costruttivo.Completano l’offerta formativa il Medimex Music Business Management, un percorso intensivo dedicato alla gestione aziendale nel settore musicale, e le diverse iniziative volte a promuovere la scoperta di nuovi talenti e l’approfondimento delle tecniche professionali. Il Medimex si conferma dunque come un laboratorio culturale in continua evoluzione, un punto di incontro tra artisti affermati e nuove promesse, un motore di sviluppo economico e sociale per il territorio pugliese, e un faro per l’innovazione nel panorama musicale internazionale.