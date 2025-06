Medimex Taranto: Musica, Arte e Innovazione sul Lungomare

Taranto si appresta a vibrare al ritmo di un’eclettica celebrazione musicale, accendendo le sue notti dal 19 giugno al 21 giugno con l’attesissimo Medimex, un festival che si configura come un vero e proprio crocevia di culture e innovazione artistica promosso da Puglia Sounds e Puglia Culture. Lungi dall’essere un semplice evento musicale, Medimex ambisce a diventare un laboratorio di idee, un punto di incontro per artisti affermati e talenti emergenti, un motore di sviluppo culturale ed economico per il territorio.La presentazione ufficiale, tenutasi al Teatro Fusco, ha visto la partecipazione di figure chiave come Cesare Veronico, coordinatore artistico, affiancato dal sindaco Piero Bitetti e dagli assessori Viviana Matrangola e Gianfranco Lopane, insieme al direttore del dipartimento cultura della Regione Puglia, Aldo Patruno, testimoniando l’importanza strategica del festival per l’intera regione.Il fulcro pulsante dell’esperienza Medimex sarà ancora una volta la suggestiva Rotonda del Lungomare, scenario di performance di caratura internazionale. La serata del 20 giugno vedrà l’esibizione di St. Vincent e Primal Scream, preludio all’apice del festival: l’attesissima performance di Massive Attack il 21 giugno, accompagnata dall’assegnazione del prestigioso premio Ernesto Assante. Il premio, simbolicamente rappresentato da una “green guitar”, sottolinea l’impegno del festival verso pratiche sostenibili e un approccio consapevole nei confronti dell’ambiente.Quest’edizione introduce significative novità, ampliando l’offerta culturale e rafforzando il suo ruolo di piattaforma di ispirazione e crescita professionale. Particolarmente significativa è la mostra “Before Frank”, una retrospettiva inedita di fotografie di Charles Moriarty che catturano l’essenza di Amy Winehouse, esposta presso il MArTA a partire dal 17 giugno. L’installazione di un videomapping sul Castello Aragonese promette di arricchire il paesaggio urbano con suggestioni visive e artistiche.Riconfermato e potenziato è l’attenzione agli operatori del settore, con attività dedicate a networking, formazione e aggiornamento professionale. Figure di spicco della scena musicale italiana, come Diodato e Michele Riondino, contribuiranno con progetti innovativi come “Le Strade del Mediterraneo” e con il panel “La musica salverà il mondo?”, un’occasione di riflessione sul potere trasformativo dell’arte.Il Medimex Music Business Management si conferma un elemento cruciale per la crescita delle competenze e l’innovazione nel settore musicale, offrendo percorsi formativi specifici. L’evento si propone quindi come un ecosistema culturale dinamico, capace di coniugare l’intrattenimento di alta qualità con un profondo impegno verso la sostenibilità, l’innovazione e la valorizzazione del territorio, affermandosi come un punto di riferimento imprescindibile nel panorama musicale internazionale.