Musica e Pace: il Messaggio di Puglia per Gaza e Israele

La musica, in quanto espressione profonda dell’animo umano, si erge a veicolo di valori universali, un linguaggio capace di trascendere le barriere ideologiche e politiche. Silenziarla, impedirle di comunicare la propria voce, equivarrebbe a una forma di censura che impoverisce il dibattito pubblico e soffoca la coscienza collettiva. Esprimo la mia più sentita riconoscenza ai Massive Attack per la loro coraggiosa presa di posizione a favore della popolazione palestinese, in particolare per aver sollevato con forza l’attenzione sul tragico genocidio in atto nella Striscia di Gaza. Un gesto che si inserisce nel più ampio impegno della regione Puglia, la quale ha espresso inequivocabilmente la condanna di ogni forma di violenza, inclusi gli attacchi terroristici del 7 ottobre 2023, pur ribadendo la sua solidarietà al popolo israeliano. Ci attendiamo che, in questa serata, la loro musica si faccia portavoce del desiderio di un immediato cessate il fuoco.Queste parole sono state pronunciate dal Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, durante la conferenza stampa conclusiva del Medimex 2025, International Festival e Music Conference, un evento promosso da Puglia Culture nell’ambito del progetto Puglia Sounds, giunto a Taranto per celebrare il suo culmine con un concerto dei Massive Attack sulla rotonda del Lungomare.La presenza dei Massive Attack sul palco era programmata antecedentemente alla decisione della Regione Puglia di sospendere le relazioni diplomatiche con il governo Netanyahu. Questa concomitanza assume un valore simbolico potente, una conferma della lungimiranza e dell’integrità di una scelta che si pone al di là delle convenienze e delle logiche di potere.In linea con le edizioni precedenti del Medimex, stasera non ci sarà alcun intervento ufficiale dal palco. Vogliamo che la musica parli da sola, veicolando il messaggio che l’intera comunità della Regione Puglia intende comunicare al mondo: un messaggio che non si limita a invocare una generica pace, concetto spesso vuoto e astratto, ma che esige un’azione concreta, una risposta all’umanità che soffre. Un messaggio che trasciende le ideologie e gli schieramenti politici, mirando a toccare le corde più profonde della coscienza umana.Questa, concludo, è la mia ultima conferenza stampa in qualità di Presidente della Regione Puglia, una terra straordinaria, ricca di storia, cultura e resilienza. Potrei desiderare un commiato migliore? La mia esperienza a Taranto, città segnata da ferite profonde ma anche da un’incrollabile speranza, mi ha permesso di sentire, in modo particolarmente intenso, il peso e l’onore di rappresentare questa comunità. Un luogo che incarna le fragilità del nostro tempo, ma anche le opportunità di redenzione e la forza di un popolo che non si arrende.