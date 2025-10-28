Nazzareno Carusi alla guida della Fondazione Petruzzelli

La Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari entra in una nuova fase, affidando la guida a Nazzareno Carusi, figura di spicco nel panorama musicale italiano.

Il Consiglio di Indirizzo, in una decisione unanime che testimonia l’ampiezza del consenso, ha formalmente designato il pianista e apprezzato dirigente culturale come nuovo soprintendente, in attesa della ratifica ministeriale a opera del Ministro della Cultura, Alessandro Giuli.

La nomina di Carusi, pianista di riconosciuta levatura artistica, segna un punto di svolta per l’istituzione barese, proiettandola verso un futuro improntato alla valorizzazione del patrimonio culturale e all’innovazione nella gestione.

Il suo ritiro dalle scene concertistiche, avvenuto nel 2018 a seguito di un incidente, non ha rappresentato una conclusione, bensì una metamorfosi professionale, indirizzando la sua esperienza e competenza verso il sostegno e l’evoluzione delle istituzioni musicali e culturali.

L’ingresso di Carusi nel mondo della gestione culturale è testimoniato da un curriculum vitae ricco e significativo.

Attualmente, ricopre ruoli chiave in prestigiose realtà istituzionali: vicepresidente della Fondazione Orchestra Regionale Toscana, dove contribuisce alla definizione delle strategie di sviluppo dell’orchestra e alla sua proiezione nazionale e internazionale; consigliere per la Musica e lo Spettacolo per il Comune di Genova, impegnandosi nella programmazione di eventi e nella promozione del talento locale; consigliere di amministrazione della Filarmonica del Teatro alla Scala, partecipando attivamente alla gestione di uno dei teatri d’opera più celebri al mondo.

Un episodio particolarmente emblematico del suo impegno civico e culturale è legato al febbraio 2021, quando, con iniziativa personale, promosse un tavolo di consultazione tra il mondo dello spettacolo dal vivo e il Presidente incaricato Mario Draghi durante la formazione del nuovo governo.

Questa azione pionieristica ha evidenziato la volontà di Carusi di creare un dialogo costruttivo tra il mondo della cultura e la politica, al fine di orientare le scelte strategiche a favore del settore.

La decisione del Consiglio di Indirizzo è maturata in un contesto di ampia partecipazione e condivisione.

Oltre al presidente della Fondazione e sindaco di Bari, Vito Leccese, erano presenti i rappresentanti ministeriali, quelli di Comune e Città metropolitana, e il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano.

La proposta del sindaco Leccese è stata accolta con favore da tutti i consiglieri, a riprova della fiducia riposta nella capacità di Carusi di guidare la Fondazione verso nuovi traguardi, consolidando il ruolo del Teatro Petruzzelli come motore di sviluppo culturale e sociale per la città di Bari e l’intera regione.

L’avvento di Carusi si preannuncia come un’opportunità per rafforzare la programmazione artistica, migliorare l’efficienza gestionale e ampliare la fruizione del patrimonio culturale, in linea con le sfide e le opportunità del panorama culturale contemporaneo.