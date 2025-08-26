Otranto: La Notte Bianca dei Bambini tra giochi, ricordi e solidarietà.

La magia dell’infanzia si accende nuovamente a Otranto per la settima edizione della Notte Bianca dei Bambini, un evento promosso dall’assessorato alla gentilezza, dall’amministrazione comunale e dall’associazione La Palumbara.

Le serate del 27, 29 e 30 agosto si trasformano in un abbraccio di giochi, scoperte e sorrisi, un’oasi dedicata al benessere e alla crescita dei più piccoli.

Quest’anno, l’evento non si limita a offrire le tradizionali postazioni gioco e laboratori creativi.

Un elemento di profonda valenza culturale viene introdotto con una suggestiva mostra di giocattoli d’epoca.

Un viaggio nel tempo che invita a riscoprire il fascino e la semplicità del gioco analogico, un’alternativa preziosa al predominio digitale che spesso caratterizza l’infanzia contemporanea.

La mostra, più che una mera esposizione, si propone come un catalizzatore di ricordi, un’occasione per genitori e nonni di condividere con i bambini storie e significati legati al gioco del passato, trasmettendo valori e tradizioni dimenticate.

Lo slogan “Spegnete i cellulari, accendete l’infanzia” è un manifesto programmatico, un appello sentito a riscoprire il valore dell’esperienza diretta, dell’interazione umana e della libera espressione creativa.

Si tratta di un invito a creare uno spazio temporaneo libero dalle distrazioni digitali, per favorire l’emergere della fantasia, la cooperazione e la gioia autentica.

A sottolineare l’impegno della comunità locale verso la solidarietà, è previsto un laboratorio a favore della Fondazione Lene Thun.

Un’iniziativa che unisce l’intrattenimento alla sensibilizzazione, coinvolgendo i bambini in un’esperienza formativa volta a promuovere l’attenzione verso chi è meno fortunato.

Il libricino “I giochi di una volta”, curato dall’assessore alla gentilezza Stefania Temis, rappresenta un ulteriore tassello di questa proposta culturale, un compendio di storie, immagini e attività che arricchiscono l’esperienza della Notte Bianca e ne ampliano il messaggio.

L’evento si configura, dunque, come un’occasione irripetibile per la comunità, un momento di aggregazione, di crescita e di riscoperta dei valori più autentici dell’infanzia.