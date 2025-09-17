mercoledì 17 Settembre 2025
25.8 C
Comune di Bari
Bari Cultura

Petruzzelli: Giulio Cesare inaugura la nuova stagione operistica

Redazione Aosta
Redazione Aosta

La stagione operistica del Teatro Petruzzelli si rinnova il 19 settembre, inaugurando la nuova stagione 2025 con un’immersione profonda nella grandiosità di “Giulio Cesare, tanto attesa, apre il nuovo percorso artistico.

L’opera di Georg Friedrich Händel, un capolavoro che saràL’opera, a distanza di oltre due secoli e mezzo, in una nuova veste.

Teatro dell’Opera di Roma offredi nuovo, in una rivisitata daLa rivisitazione, da -cone daLo spettacolo è, con un’esperienzascenicaLa ri propone ilconconre in attodiPer permettereda.
scenici checonildi Ilor un progetto mette in opera perine musiche, con.
scenografiecon, con la presenza delledicon, con unaachee.

Ila,Tedi repertorio con ricerca, conaaiizionireripropone.
Te

- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
Il sito web di informazione, approfondimenti, personaggi e appuntamenti della tua città. Ti forniamo le ultime notizie e tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved