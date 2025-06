Strega Saggistica a Bari: I Finalisti Incontrano il Pubblico

Un Dialogo tra Idee: I Finalisti del Premio Strega Saggistica Incontrano il Pubblico a BariDomani, 12 giugno, Bari si confermerà un palcoscenico privilegiato per l’intelletto e il dibattito culturale con l’incontro dei finalisti del Premio Strega Saggistica 2025. La suggestiva ambientazione del fortino Sant’Antonio, incastonato nel cuore della città vecchia, accoglierà Alessandro Aresu, Anna Foa, Vittorio Lingiardi, Simone Pieranni e Luigi Zoja, autori che hanno saputo distillare in scritti complessi e stimolanti riflessioni cruciali per il nostro tempo. L’appuntamento, a partire dalle ore 20:00, si preannuncia un’occasione unica per un confronto diretto con pensatori che affrontano tematiche di portata nazionale e internazionale.Alessandro Aresu, con “Geopolitica dell’intelligenza artificiale”, scava nelle implicazioni strategiche e politiche dell’ascesa dell’IA, esplorando le nuove dinamiche di potere e i rischi di una tecnologia sempre più pervasiva. Anna Foa, in “Il suicidio di Israele”, propone un’analisi lucida e impietosa delle scelte politiche che hanno portato al conflitto attuale, interrogando il futuro di un paese cruciale per la stabilità del Medio Oriente. Vittorio Lingiardi, in “Corpo, umano”, offre una riflessione filosofica e antropologica sul significato dell’essere umano, esplorando la fragilità e la resilienza del corpo come fulcro dell’identità. Simone Pieranni, con “2100”, proietta lo sguardo verso il futuro, immaginando le sfide e le opportunità che attendono l’umanità in un mondo trasformato dai cambiamenti climatici e dalle innovazioni tecnologiche. Infine, Luigi Zoja, in “Narrare l’Italia”, si propone di decostruire l’immagine convenzionale dell’Italia, offrendo una narrazione alternativa che ne esplori le contraddizioni e le potenzialità.L’iniziativa, promossa da Regione Puglia, Puglia Culture e Fondazione Bellonci, in collaborazione con il Comune di Bari, si inserisce in un più ampio disegno di valorizzazione del sistema culturale regionale e di promozione della lettura come strumento di crescita personale e collettiva. Il Premio Strega Saggistica, infatti, rappresenta un importante riconoscimento per gli autori che si distinguono per la qualità della loro ricerca e per la capacità di stimolare il dibattito pubblico. L’appuntamento di Bari, sostenuto da un ampio partenariato che include Bper Banca, Fuis-Federazione unitaria italiana scrittori, Gabinetto Vieusseux e Casa dell’architettura, testimonia l’impegno congiunto di istituzioni pubbliche e private nel sostenere la produzione saggistica italiana e nel favorire l’incontro tra autori e lettori. L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti, invitando un pubblico attento e curioso a partecipare a un dialogo aperto e stimolante sul presente e sul futuro del nostro Paese.