Sudestival 2026: Bertolucci e il cinema italiano in festa a Monopoli.

Il Sudestival, la più significativa vetrina invernale dedicata al cinema italiano, celebra la sua ventiseiesima edizione a Monopoli, in Puglia, dal 16 gennaio al 14 marzo.

Un evento di respiro nazionale, concepito e diretto con passione da Michele Suma attraverso l’associazione culturale Sguardi, si configura come un’oasi culturale in un periodo dell’anno spesso dominato da altre forme di intrattenimento.

Quest’anno, il festival si immerge nel complesso universo di Bernardo Bertolucci, dedicandogli una retrospettiva approfondita che ne esplora l’evoluzione artistica e il contributo imprescindibile al panorama cinematografico italiano e internazionale.

L’edizione 2026 si distingue per la sua ricchezza di eventi, con ben 60 proiezioni, nove sezioni tematiche e un numero considerevole di ospiti illustri – 83 in totale – che animeranno incontri, dibattiti e masterclass.

Il Sudestival non si limita alla semplice esposizione di opere cinematografiche; si propone come un vero e proprio laboratorio culturale, un luogo di dialogo tra autori, interpreti, critici e pubblico, favorendo una comprensione più profonda dell’arte cinematografica e del suo ruolo nella società contemporanea.

Il cuore pulsante del festival rimane il concorso dedicato ai lungometraggi, ma quest’anno si arricchisce con un concorso specifico per i documentari, curato da Maurizio Di Rienzo, che riflette la crescente importanza del genere documentaristico nell’esplorazione della realtà e nella narrazione di storie spesso marginali.

Accanto a questi concorsi, la sezione “Gli Imprescindibili” ripropone capolavori del cinema italiano, restituendo al pubblico la possibilità di riscoprire opere fondamentali.

“Corta è la notte”, una selezione di cortometraggi curata dalla rete dei festival dell’Adriatico, offre una panoramica sulle nuove tendenze e sui giovani talenti.

Infine, il Sudestival si apre al pubblico più giovane con le sezioni dedicate all’infanzia e all’adolescenza (Baby, Kids e Young), curate da Marino Guarnieri, promuovendo l’educazione al cinema fin dalla più tenera età.

L’inaugurazione, il 16 gennaio, sarà un omaggio a “Novecento”, pietra miliare del cinema bertoluciano.

Stefania Sandrelli, icona del cinema italiano e protagonista della pellicola, sarà l’ospite d’onore della serata e riceverà il prestigioso premio “Eccellenti Visioni” Sudestival 2026.

La retrospettiva dedicata a Bertolucci, un percorso attraverso i suoi film più significativi, offrirà l’opportunità di analizzare la sua poetica, il suo stile innovativo e la sua capacità di affrontare temi complessi con sensibilità e profondità.

Il calendario di proiezioni prevede titoli di grande interesse, come “Tienimi presente” di Alberto Palmiero, “Le città di pianura” di Francesco Sossai, “Gioia mia” di Margherita Spampinato e “Nero” di Giovanni Esposito, testimoniando la vitalità e la diversità del cinema italiano contemporaneo.

La presenza di Piero Pelù, che il giorno successivo all’inaugurazione presenterà il documentario “Rumore dentro”, amplierà ulteriormente l’offerta culturale del festival, consolidando il Sudestival come un punto di riferimento imprescindibile per gli appassionati di cinema e cultura italiana.