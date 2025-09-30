TEDx Taranto 2025: Radici, Identità e Futuro del Salento

Tedx Taranto 2025: Un Viaggio nell’Identità, Tra Memoria e Prospettive FutureIl Teatro Orfeo di Taranto si appresta ad accogliere un evento di portata eccezionale: Tedx Taranto 2025, in programma il 5 ottobre alle 17:30.

L’edizione di quest’anno, interamente dedicata al tema “Radici”, si configura non come una semplice conferenza, ma come un’esperienza immersiva, un connubio tra pensiero stimolante, performance artistiche e narrazione coinvolgente.

L’evento, già esaurito, promette di essere un momento di riflessione profonda e di ispirazione per l’intera comunità.

L’edizione 2025 si distingue per un’ambiziosa iniziativa di collaborazione: un gemellaggio triplice con i Tedx di Bari e Lecce.

Questa sinergia, orchestrata da una regia unica, crea una narrazione a tre voci, esplorando diverse sfaccettature del concetto di “Radici”.

Mentre Taranto si immerge nelle fondamenta del proprio patrimonio, Bari indaga “Gli Strati” della storia e dell’evoluzione, e Lecce coltiva “I Semi” del futuro.

Questa struttura poliedrica mira a offrire una visione olistica e dinamica, sottolineando la connessione tra passato, presente e potenziale evolutivo del territorio.

L’obiettivo primario di questa iniziativa, come sottolineato dal sindaco Piero Bitetti, è la valorizzazione del capitale umano locale.

L’evento si propone di creare un ambiente favorevole alla permanenza dei giovani talenti, offrendo loro opportunità di crescita e sviluppo professionale, senza costringerli alla migrazione forzata.

Parallelamente, si intende incentivare il ritorno di coloro che hanno lasciato la città in cerca di fortuna altrove, offrendo loro un quadro rinnovato e stimolante.

Silvio Busico, presidente di ITS Academy Mobilità, esprime grande entusiasmo per l’edizione 2025, definendola “straordinaria” e sottolineando la risposta appassionata della città.

Il gemellaggio con Bari e Lecce, lungi dall’essere una semplice formalità, si rivela una sfida culturale stimolante e di successo, capace di generare un impatto significativo sul tessuto sociale ed economico del territorio.

Fabiano Marti, il regista dell’evento, anticipa una performance innovativa e coinvolgente, ben lontana dal format tradizionale dei TEDx.

Lo spettacolo si distinguerà per l’utilizzo di scenografie multimediali all’avanguardia, giochi di luce suggestivi e atmosfere evocative, capaci di creare un’esperienza sensoriale unica e di entrare in sintonia con le aspettative del pubblico giovane.

L’eclettismo del cast arricchisce ulteriormente la ricchezza dell’evento.

Tra i relatori spiccano nomi di rilievo come la psicologa tarantina Olga Armento, il divulgatore scientifico Vittorio Baraldi, l’attore e musicista Luca Chikovani, il fisico Vincenzo Schettini, il regista Nicola Sammarco e l’artista Paolo Troilo.

A loro si affiancano tre ospiti musicali di grande talento: Francesco Greco, Vince Abbracciante e Raiz, la ballerina Valeria Visco e il comico Vincenzo Albano, garantendo un mix di intelligenza, creatività e intrattenimento.

La conduzione affidata a Mauro Pulpito promette di orchestrare al meglio questo caleidoscopio di voci e talenti.

Tedx Taranto 2025 non è semplicemente un evento, ma un vero e proprio progetto culturale volto a celebrare l’identità tarantina, a stimolare il dibattito pubblico e a proiettare la città verso un futuro prospero e ricco di opportunità.