Yunchan Lim al Petruzzelli: debutto italiano del pianista prodigio

Il prestigioso Teatro Petruzzelli di Bari si appresta a celebrare un evento di notevole significato culturale il 29 agosto, accogliendo il virtuoso pianista sudcoreano Yunchan Lim. L’evento, un concerto fuori abbonamento di eccezionale valore, segna il debutto italiano del giovane talento come solista con orchestra, un’occasione particolarmente significativa che anticipa il suo impegno con la New York Philharmonic Orchestra, diretta dal celebre Gustavo Dudamel, in un concerto inaugurale previsto per settembre 2025. A comporre l’affascinante tela sonora di questa serata sarà l’Orchestra del Politeama barese, chiamata a sostenere e valorizzare l’interpretazione di Lim.Il programma proposto incarna un percorso attraverso la storia della musica classica, offrendo al pubblico una ricca e variegata esperienza d’ascolto. Si aprirà con l’Ouverture tratta dall’amato capolavoro operistico di Wolfgang Amadeus Mozart, “Le nozze di Figaro”, un’esplosione di gioia e vivacità. A seguire, l’impegno interpretativo si focalizzerà sul Concerto per pianoforte e orchestra n. 3 in Mi maggiore, BB 127, di Béla Bartók, un’opera complessa e affascinante che fonde elementi della tradizione musicale ungherese con l’avanguardia del XX secolo. Concluderà la serata, con la sua potenza e la sua vitalità, la Sinfonia n. 7 in La maggiore, op. 92, di Ludwig van Beethoven, un pilastro del repertorio sinfonico universalmente riconosciuto per la sua energia inarrestabile e la sua profonda espressività.La presenza di Yunchan Lim rappresenta un’occasione unica per assistere a un talento di eccezionale caratura. La sua ascesa nel panorama musicale internazionale è stata fulminante: nel 2022, a soli diciotto anni, si è imposto come vincitore del prestigioso concorso Van Cliburn, diventando il più giovane ad aggiudicarsi il primo premio. Da allora, la sua carriera ha conosciuto una rapida e significativa evoluzione, con esibizioni di alto livello in collaborazione con alcune delle orchestre più rinomate al mondo, tra cui le Filarmoniche di New York, Los Angeles, Monaco e Seul, e le prestigiose orchestre di Chicago, Lucerna, BBC, Boston e Tokyo. La sua attività concertistica si estende anche ai più importanti palcoscenici internazionali, come la Carnegie Hall di New York, il Verbier Festival, la Wigmore Hall di Londra, il Concertgebouw di Amsterdam e la Suntory Hall di Tokyo, testimonianza della sua riconosciuta eccellenza artistica e della sua capacità di comunicare con il pubblico attraverso la musica. Questo concerto al Petruzzelli si configura come un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica classica, un’occasione per ammirare un talento emergente che sta già lasciando un segno indelebile nella storia della musica.