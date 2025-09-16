Acciaierie d’Italia: Nuova Richiesta CIG per 4.450 Dipendenti

La situazione critica delle Acciaierie d’Italia, attualmente in amministrazione straordinaria, si evolve con una nuova, significativa richiesta di modifica relativa alla Cassa Integrazione Guadagni (CIG).

L’istanza, formalmente trasmessa al Ministero del Lavoro, prevede un ampliamento sostanziale della platea dei dipendenti coinvolti, elevandola a 4.450 unità, con una concentrazione preponderante di 3.803 lavoratori dislocati nel sito produttivo di Taranto.

Questa revisione, che supera la precedente richiesta – attualmente in fase di valutazione ministeriale – che contemplava 4.050 dipendenti, di cui 3.500 a Taranto, testimonia una ri-calibrazione urgente delle necessità aziendali.

La modifica non si configura come un semplice adeguamento marginale, bensì una sostituzione integrale della precedente richiesta del 12 giugno 2025, come specificato chiaramente da Adi in As nel documento formale.

Dietro questa manovra si celano dinamiche complesse, riconducibili a una combinazione di fattori produttivi e finanziari che si sono manifestati e consolidati nel corso dell’amministrazione straordinaria.

Questi elementi, non pienamente quantificati nel comunicato, suggeriscono un quadro aziendale in rapida trasformazione, caratterizzato da imprevedibilità e necessità di continui aggiustamenti operativi.

L’aumento del numero di dipendenti coinvolti nella CIG indica, indirettamente, una contrazione della produzione o una riorganizzazione profonda del lavoro, con l’obiettivo di preservare, almeno in parte, il tessuto sociale ed economico legato al sito di Taranto.

L’amministrazione straordinaria, strumento previsto per fronteggiare crisi aziendali di rilevanza strategica, si presenta quindi come un processo dinamico, in cui le decisioni sono influenzate da variabili esterne e interne, richiedendo una continua valutazione e revisione degli strumenti di supporto.

L’approvazione di questa nuova istanza di CIG avrà implicazioni significative non solo per i lavoratori coinvolti, ma anche per l’intera filiera siderurgica italiana, sollevando interrogativi sulla sostenibilità del modello produttivo e sulla capacità di rilancio del settore.

La decisione del Ministero del Lavoro sarà cruciale per determinare l’evoluzione futura delle Acciaierie d’Italia e per mitigare l’impatto sociale ed economico della crisi in corso.