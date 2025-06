AdP entra in Confindustria Taranto: sviluppo e aerospazio per il territorio.

L’ingresso formale di Aeroporti di Puglia (AdP) in Confindustria Taranto segna un passo significativo per entrambi gli enti, consolidando una partnership strategica e aprendo nuove prospettive di sviluppo per il territorio. Questa adesione, accolta con favore dal presidente di Confindustria Taranto, Salvatore Toma, non si configura come un mero atto formale, bensì come la formalizzazione di un impegno reciproco volto a promuovere la sostenibilità, l’innovazione e la crescita industriale.Il rapporto preesistente, già caratterizzato da una proficua collaborazione, ora assume una veste istituzionale più solida, facilitando un dialogo costruttivo su temi cruciali come la mobilità del futuro, l’efficienza energetica e l’adozione di tecnologie all’avanguardia. L’attenzione è rivolta, in particolare, all’accelerazione dei lavori di ammodernamento e riqualificazione dell’aerostazione di Taranto, con l’obiettivo ambizioso di completare l’opera entro la primavera del 2026, in vista dell’importante evento dei Giochi del Mediterraneo. Questa data rappresenta un traguardo imprescindibile, che stimola l’impegno di tutti gli attori coinvolti per garantire la massima efficienza e il rispetto dei tempi previsti.L’Aeroporto Arlotta, in particolare, si sta evolvendo in un hub logistico di rilevanza strategica per l’intera regione. Oltre al ruolo tradizionale di scalo per passeggeri, l’aeroporto sta sviluppando un’importante vocazione come polo di eccellenza per il trasporto merci aereo, con l’aspirazione a diventare il primo scalo full cargo del Sud Italia. Questa trasformazione non è solo un’opportunità economica, ma anche un elemento chiave per la creazione di nuovi posti di lavoro e per l’attrazione di investimenti.L’importanza strategica dell’Aeroporto Arlotta si estende ben oltre il trasporto merci. L’individuazione dell’aeroporto come infrastruttura nazionale per operazioni suborbitali, e come piattaforma logistica e tecnica integrata dedicata allo sviluppo della mobilità innovativa (test-bed), sottolinea il suo potenziale come centro di sperimentazione e di sviluppo di tecnologie avanzate. Si tratta di un riconoscimento significativo che proietta l’aeroporto e il territorio tarantino in una dimensione internazionale, aprendo nuove opportunità di collaborazione con aziende e istituzioni di ricerca.L’ingresso di AdP in Confindustria Taranto rappresenta, in definitiva, un tassello fondamentale per la realizzazione di un progetto più ampio: la creazione di una filiera aerospaziale avanzata. Questa filiera, che da tempo è al centro dell’agenda di Confindustria Taranto, si prefigge di promuovere la nascita di nuove imprese innovative, incentivare la ricerca e lo sviluppo, e creare un ecosistema industriale competitivo e sostenibile. L’obiettivo è quello di trasformare il territorio tarantino in un polo di eccellenza per l’aerospazio, contribuendo alla crescita economica e alla creazione di valore per l’intera regione. L’associazione punta a favorire sinergie tra le aziende, a sostenere l’imprenditoria innovativa e a creare un ambiente favorevole all’investimento, con la visione di un futuro basato sulla tecnologia, la sostenibilità e la crescita condivisa.