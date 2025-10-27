Andriani investe 34 milioni in Canada: nuovi impianti e crescita globale

Andriani S.

p.

A.

, un’azienda pugliese all’avanguardia nella produzione di ingredienti alimentari speciali, ha annunciato un investimento strategico di 34 milioni di euro per l’inaugurazione del suo primo stabilimento produttivo in Canada, situato a London, Ontario.

Questa espansione segna un punto di svolta nella traiettoria di crescita del Gruppo, consolidando la sua presenza diretta nei mercati internazionali e ampliando significativamente la capacità produttiva focalizzata su soluzioni *gluten-free* e a base vegetale, segmenti in rapida ascesa a livello globale.

L’impianto, esteso su una superficie di oltre 5.700 metri quadrati, non rappresenta semplicemente una nuova unità operativa, ma un vero e proprio hub logistico e produttivo destinato a servire efficacemente i mercati canadese e statunitense.

L’ubicazione strategica permette di ottimizzare le filiere di approvvigionamento, riducendo i tempi di consegna e i costi di trasporto, ma soprattutto di implementare una gestione più etica e responsabile delle risorse, con un focus particolare sulla sostenibilità della *supply chain*.

Questa scelta riflette un impegno profondo verso la riduzione dell’impronta ambientale e la promozione di pratiche commerciali più trasparenti.

L’apertura di questo stabilimento è parte integrante della visione ambiziosa di Andriani: posizionarsi come leader indiscusso nell’industria alimentare e come partner strategico per i principali retailer nordamericani.

La produzione locale permette un dialogo diretto con i consumatori, cogliendo le loro esigenze e anticipando le tendenze del mercato, garantendo al contempo una maggiore freschezza e qualità dei prodotti.

L’investimento è inoltre un segnale di fiducia nell’economia canadese e nell’impegno a creare posti di lavoro qualificati.

Questo piano di espansione è stato reso possibile anche grazie al supporto di NUO, la *holding* di investimento italiana che detiene una partecipazione di circa il 26% del Gruppo dal 2022.

L’intervento di NUO ha contribuito a rafforzare la base industriale, a definire una visione strategica chiara e ad accelerare il processo di sviluppo, fornendo risorse finanziarie e competenze manageriali cruciali.

“Il Canada si è rivelato un contesto ideale per radicare i nostri valori aziendali e proiettare la nostra visione globale”, ha dichiarato Michele Andriani, Presidente e CEO di Andriani S.

p.

A.

“Questo nuovo stabilimento rappresenta un’opportunità unica per esprimere la nostra missione: generare un impatto positivo attraverso un’innovazione responsabile, promuovendo salute, sostenibilità e un benessere diffuso.

Crediamo fermamente che l’alimentazione sia un diritto e un motore di cambiamento positivo per la società.

” L’azienda intende, tramite questo investimento, non solo crescere economicamente, ma anche contribuire attivamente alla creazione di un futuro alimentare più sano e sostenibile per le generazioni a venire.