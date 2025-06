Aprile Presidente Confindustria Bari-Bat: Giovane Leader per un Futuro Innovativo

La designazione di Mario Aprile, giovane imprenditore attivo nel settore dell’archiviazione digitale e della gestione documentale, a Presidente di Confindustria Bari e Bat rappresenta un punto di svolta per l’associazione e, potenzialmente, per l’intero tessuto economico del territorio. La sua elezione, con un consenso schiacciante che testimonia un desiderio di cambiamento, lo pone come il più giovane leader nella storia dell’ente provinciale, succedendo a Sergio Fontana e aprendo una nuova fase orientata a una visione strategica e innovativa.Aprile ha subito espresso la sua intenzione di ridefinire il ruolo di Confindustria, non come semplice aggregazione di interessi, ma come forza propositiva autonoma, capace di trascendere le logiche partitiche e di contribuire attivamente alla definizione del futuro economico e sociale della regione. Un ruolo che implica una leadership proattiva, capace di ascoltare le esigenze delle imprese e di tradurle in proposte concrete per le istituzioni.Il suo sguardo è rivolto a una crescita sostenibile, che vada oltre i successi già conseguiti nel settore turistico e digitale, estendendosi al comparto manifatturiero. L’obiettivo è ambizioso: attrarre investimenti esteri e nuovi insediamenti produttivi di rilievo, rafforzando la competitività del territorio. Questo processo, cruciale per la creazione di posti di lavoro e per la crescita del reddito familiare, richiede un ecosistema favorevole, caratterizzato da costi energetici competitivi, infrastrutture logistiche efficienti e un quadro normativo chiaro e stabile.Un elemento centrale del progetto di Aprile è l’attenzione alle nuove generazioni. La fuga di talenti, un fenomeno che impoverisce il Sud Italia, deve essere contrastata creando opportunità concrete per i giovani. L’iniziativa “hub dei talenti”, una vera e propria fabbrica di competenze, si configura come una risposta strategica a questa sfida, promuovendo la collaborazione tra scuole, ITS (Istituti Tecnici Superiori) e università per formare profili professionali allineati alle esigenze del mercato del lavoro.L’innovazione tecnologica, in particolare l’intelligenza artificiale, rappresenta un altro motore di crescita. Aprile intende favorire la sua diffusione in tutti i settori produttivi, riconoscendone il potenziale trasformativo. Allo stesso tempo, non si dimentica delle questioni cruciali legate alla sicurezza sul lavoro, con l’obiettivo ambizioso di azzerare gli incidenti e promuovere una cultura della prevenzione.Infine, la promozione della parità di genere nel mondo del lavoro emerge come una priorità imprescindibile. La presenza femminile, ancora troppo limitata, deve essere potenziata, riconoscendo il valore aggiunto che le donne possono apportare all’economia e alla società. Questo impegno si inserisce in una visione più ampia di sviluppo, che pone al centro l’inclusione, la sostenibilità e la responsabilità sociale. Il mandato di Aprile si preannuncia quindi come un’occasione significativa per tracciare un percorso di crescita inclusivo e duraturo per il territorio.