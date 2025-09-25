Argonaut: Turismo Nautico Sostenibile tra Grecia e Italia

Il progetto Argonaut, finanziato dal Programma Interreg VI-A Grecia-Italia 2021-2027, segna un’iniziativa strategica di cooperazione transfrontaliera volta a ridefinire il turismo nautico nella regione adriatico-greca.

Guidato da ITS Academy Mobilità, il progetto vede la collaborazione di un consorzio diversificato che include il Distretto Produttivo Nautico Pugliese, il Comune di Gallipoli e le Autorità Portuali di Corfù e Patrasso, dimostrando un impegno condiviso tra enti pubblici, istituzioni di formazione e attori chiave del settore nautico.

Argonaut non si limita a un mero sviluppo turistico; si configura come un ecosistema integrato che ambisce a promuovere un modello di turismo nautico sostenibile, innovativo e di alta qualità.

L’ambizione è quella di andare oltre le tradizionali offerte, indirizzando l’attenzione verso segmenti di nicchia, capaci di generare un valore aggiunto significativo per le comunità locali e per i visitatori.

Questo implica una profonda riflessione sulla gestione delle risorse naturali, sulla riduzione dell’impatto ambientale e sull’offerta di esperienze autentiche e coinvolgenti.

Un elemento distintivo del progetto è l’adozione di tecnologie all’avanguardia.

La piattaforma “Adriatic Maritime Route Planner”, alimentata da algoritmi di intelligenza artificiale, rappresenta uno strumento cruciale per ottimizzare le rotte nautiche, minimizzando i consumi di carburante e le emissioni inquinanti.

Questo approccio data-driven non solo favorisce la tutela dell’ambiente marino, ma consente anche di migliorare la sicurezza della navigazione e di offrire un servizio più efficiente agli utenti.

La sostenibilità ambientale si traduce in azioni concrete di riqualificazione dei porti turistici di Gallipoli, Corfù e Patrasso.

L’installazione di colonnine di ricarica elettrica e l’introduzione di mezzi di trasporto a zero emissioni rappresentano un investimento nel futuro, volto a ridurre l’impronta ecologica del settore nautico e a promuovere una mobilità più pulita e responsabile.

Parallelamente, il progetto riconosce l’importanza cruciale della formazione e dello sviluppo delle competenze.

L’acquisizione di nuove conoscenze e l’aggiornamento professionale degli operatori del settore sono fondamentali per garantire la qualità dei servizi offerti e per favorire l’innovazione.

ITS Academy Mobilità, in qualità di capofila, si impegna a diffondere buone pratiche e a promuovere la collaborazione tra i diversi attori coinvolti.

Gianfranco Gadaleta, coordinatore del Segretariato, ha sottolineato il significato strategico di Argonaut, non solo per il territorio adriatico-greco, ma anche per l’intero programma di cooperazione transfrontaliera.

Silvio Busico, presidente di ITS Academy Mobilità, ha evidenziato l’impegno verso la riduzione dell’impatto ambientale attraverso l’innovazione tecnologica, mentre Luigia Tocci, direttore di ITS Academy, ha rimarcato la centralità della formazione professionale come motore di sviluppo sostenibile.

Argonaut si prefigge di essere un modello replicabile per altre aree costiere, dimostrando come la cooperazione internazionale, l’innovazione tecnologica e la formazione professionale possano contribuire a costruire un futuro più sostenibile per il turismo nautico.