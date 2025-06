ArpAmare: Arte, Scienza e il Futuro del Mare Adriatico a Bari

Orizzonti Blu: Arte, Scienza e Futuro del Mare Adriatico a BariIl Murat di Bari si appresta a divenire un crocevia di arte, scienza e impegno civile, ospitando la quinta edizione di “ArpAmare”, un concorso d’arte visiva dedicato alla celebrazione e alla riflessione approfondita sul mare Adriatico. L’appuntamento, fissato per il 12 giugno a partire dalle ore 18, coincide con la Giornata Mondiale degli Oceani 2025, offrendo un’occasione significativa per sollevare il dibattito sulla salute e il futuro dei nostri ecosistemi marini.L’iniziativa, promossa congiuntamente dall’Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione dell’Ambiente (Arpa Puglia) e dal Centro Internazionale di Agricoltura Mediterranea (Ciheam Bari), si pone come obiettivo primario la sensibilizzazione del pubblico, in particolare delle giovani generazioni, sull’importanza cruciale degli oceani per la vita sul nostro pianeta. Lungi dall’essere un mero evento celebrativo, l’edizione 2025 intende stimolare una profonda riflessione sui modelli di sviluppo economico che troppo spesso si rivelano insostenibili, e sulla necessità urgente di abbracciare pratiche più rispettose dell’ambiente e delle risorse marine.Un panel di relatori di spicco guiderà la serata, contribuendo con la loro competenza e visione a delineare un quadro completo delle sfide e delle opportunità che il mare Adriatico presenta. Oltre all’intervento di Vito Bruno, direttore generale di Arpa Puglia, e Biagio Di Terlizzi, direttore del Ciheam Bari, interverranno figure chiave come l’ammiraglio ispettore Vincenzo Leone, rappresentante della Direzione Marittima di Bari, il comandante Armando Franza della Guardia di Finanza, il sindaco di Bari Vito Leccese e il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano. La conduzione dell’evento sarà affidata all’attore e autore Antonio Stornaiolo, che saprà infondere dinamismo e coinvolgimento alla discussione. Massimo Zuccaro (Ciheam Bari) e Nicola Ungaro (Arpa Puglia) illustreranno i progetti concreti implementati dalle rispettive istituzioni, che spaziano dalla ricerca scientifica alla cooperazione internazionale, con l’obiettivo di tutelare la biodiversità marina e promuovere lo sviluppo sostenibile delle comunità costiere. L’intervento di Alberto Luca Recchi, esploratore del mare, scrittore e fotografo subacqueo, offrirà una prospettiva unica e suggestiva, capace di connettere il pubblico alla bellezza e alla fragilità del mondo sommerso. Le sue immagini, testimonianza diretta della vita marina, fungeranno da potente monito a difesa dell’ambiente.Il cuore dell’evento sarà la premiazione della quinta edizione del concorso “ArpAmare”, un’iniziativa volta a sostenere e promuovere i giovani talenti pugliesi. Il concorso, rivolto agli artisti visivi che hanno frequentato le Accademie di Belle Arti di Bari, Foggia e Lecce a partire dal 2023, invita a esplorare il mare Adriatico come fonte di ispirazione e soggetto d’arte, incoraggiando l’uso di diverse tecniche espressive come pittura, scultura, decorazione e grafica. I tre artisti vincitori non solo riceveranno un premio in denaro, ma avranno anche l’opportunità di partecipare a un esclusivo workshop formativo nei laboratori artistici Scart del Gruppo Hera a Santa Croce sull’Arno, nell’anno accademico 2025-2026, un’esperienza preziosa per la loro crescita professionale e artistica. L’iniziativa si configura quindi come un investimento nel futuro della creatività e della sostenibilità ambientale.