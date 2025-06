Bari, Un negozio non è solo un negozio: successo e nuove prospettive

Il Comune di Bari ha orchestrato un’iniziativa strategica, “Un negozio non è solo un negozio”, che nel biennio 2022-2024 ha agito come catalizzatore per il tessuto commerciale locale, supportando 192 attività e ridefinendo il ruolo dei commercianti come attori principali nello sviluppo urbano. La prima valutazione di impatto sociale ed economico, condotta dalla sociologa Letizia Carrera dell’Università Aldo Moro, ha svelato risultati significativi, confermando l’efficacia del modello e aprendo la strada a nuove prospettive di intervento, come testimoniato dalla firma delle convenzioni per il programma “d_Bari”, dedicato al rafforzamento dell’economia di prossimità.La ricerca ha quantificato un incremento medio del fatturato percepito dai beneficiari, attestato a un solido 8,16 su una scala di 10, indicando un impatto positivo tangibile sulle performance economiche delle attività coinvolte. Questa ripresa si è tradotta in un aumento dell’occupazione, con il 73% delle imprese che ha ampliato il proprio organico. L’iniziativa ha inoltre stimolato un forte impegno di cofinanziamento privato, che ha raggiunto i due milioni di euro, moltiplicando l’effetto dell’investimento pubblico di 8,25 milioni.L’analisi dettagliata delle destinazioni di questi investimenti rivela una priorità strategica verso tre aree chiave: l’innovazione dell’offerta commerciale, la rifunzionalizzazione degli spazi disponibili per ottimizzare l’esperienza del cliente e l’adozione di strumenti e processi digitali per migliorare l’efficienza e la visibilità. Tuttavia, il valore aggiunto del progetto non si limita alla sfera economica; esso si estende a una dimensione sociale cruciale, con ogni attività finanziata che ha contribuito attivamente allo sviluppo locale attraverso la realizzazione di iniziative gratuite per la comunità, spaziando da laboratori didattici a eventi culturali, corsi di formazione e servizi dedicati.Un’indagine più approfondita sui tipi di attività proposte evidenzia un forte impegno verso l’educazione (88 progetti), il welfare e l’inclusione sociale (71), l’arte e la cultura (54), la sostenibilità ambientale (49) e il benessere e lo sport (41). Questi ambiti riflettono una volontà di creare un impatto positivo e duraturo sul territorio, rispondendo a bisogni specifici e promuovendo la coesione sociale. Il progetto ha dimostrato una particolare sensibilità verso le fasce più vulnerabili della popolazione, con un focus specifico su giovani (75 progetti), bambini e famiglie (58), anziani (19) e persone con disabilità (32).La distribuzione geografica degli interventi mostra una concentrazione nei quartieri centrali di Bari (Murat, Carrassi, Poggiofranco, San Pasquale), che tuttavia non esclude l’importanza di aree periferiche come Torre a Mare, Carbonara, Fesca, Libertà e Madonnella. La significativa assenza di beneficiari nel quartiere San Paolo rappresenta un’area di intervento prioritario per il futuro. L’elevato livello di soddisfazione dei commercianti, con l’88% che intende proseguire le collaborazioni anche dopo la conclusione del finanziamento, testimonia il successo dell’iniziativa e la creazione di un rapporto di fiducia e di partnership duraturo con l’amministrazione comunale. La ricerca suggerisce un modello replicabile e scalabile, in grado di promuovere uno sviluppo urbano inclusivo, sostenibile e centrato sulle esigenze della comunità.